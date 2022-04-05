Şanghay’da Covid kısıtlamaları daha da artırıldı

Şanghay'da asemptomatik vaka sayılarının tırmanmasıyla corona virüsü yasakları genişletildi.

Sozcu.com.tr

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Çin’in en önemli finans merkezi Şanghay’da Covid19 vaka sayılarının 13 bini aşmasıyla ulaşım kısıtlamaları artırılırken, corona virüsü yasakları yakın zamanda kaldırılacakmış gibi gözükmüyor.

Ekonomik aksaklıkları en aza indirmek için kademeli bir yaklaşımın benimsendiği Şanghay’da salgını kontrol etmekte zorlanan yetkililer geçtiğimiz hafta daha geniş yasakları uygulamaya almıştı. Şehrin batı bölgelerindeki kısıtlamaların ikinci bir emre kadar uzatılmasıyla 25 milyondan fazla kişi sokağa çıkma yasağı ile karşı karşıya.

Kentin sağlık komisyonu yetkililerinden Wu Qianyu “Şu anda Şanghay’ın salgın önleme ve kontrolü için en zorlu ve kritik dönemdeyiz. Genel dinamik temizleme politikasına tereddüt etmeden kararlı bir şekilde bağlı kalmalıyız” dedi.

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