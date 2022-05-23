Sığındığı evde aşk yaşayan Ukraynalı mülteci ilk kez konuştu: Ben yuva yıkmadım

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinden sonra ülkeden kaçan ve Berlin üzerinden İngiltere'ye sığınan 22 yaşındaki Ukraynalı Sofiia'ya kapılarını açan Lorna Garnett'in 10 yıllık partneriyle kaçması ülkede tartışma yarattı. Sofiia ilk kez konuşarak iddialara yanıt verdi.

Sozcu.com.tr

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Rusya’nın 24 Şubat’ta Ukrayna’yı işgal kararı alması bölgede büyük bir insanlık dramını da tetikledi… Milyonlarca Ukraynalı evlerinden ve ülkelerinden kaçmak zorunda kalırken birçok Ukraynalı Avrupa’ya ulaşmayı başardı.

Bunlardan biri de Almanya’nın başkenti Berlin üzerinden İngiltere’ye gitmeyi başaran 22 yaşındaki bilişim teknolojileri uzmanı Sofiia Karkadym oldu.

Berlin’den sonra İngiliz hükümetinin programı aracılığıyla İngiltere’ye gelen 22 yaşındaki Sofiia’ya kapılarını 29 yaşındaki Tony ile Lorna Garnett açtı. Lviv’den kaçan Sofiia’yı İngiliz hükümetinin Facebook üzerinden kurduğu yardımlaşma gruplarından bulan Tony, 10 yıldır birlikte olduğu partneri Lorna’yı da ikna ederek genç kadın için belgeleri hazırladı.

“O YOKSA BEN DE YOKUM” DEDİ

Mayıs ayının başında eve gelen Sofiia ile çiftin arası başta çok iyiydi. Fakat daha sonra Lorna, çiftin birbiriyle yakınlaşmaya başladığını iddia edince kavgalar da arttı.

En sonunda yaşanan büyük bir kavga sonunda Sofiia, evden gitmeye karar verdiğini söyledi ve Tony de “O yoksa ben de gidiyorum” diyerek 10 yıllık ilişkisini ve bütün düzenini değiştirdi.

Sofiia’nın eve geldiğinden beri Tony’e “göz koyduğunu” iddia eden Lorna, çiftin arkasından konuştuğunu ve farklı dillerde iletişim kurarak ev içinde sürekli birbirlerine dokunduklarını da öne sürdü.

“LORNA İKİ YÜZLÜ BİRİ”

Bu iddialara sessiz kalan 22 yaşındaki Ukraynalı mülteci sonunda patladı ve İngiliz medyasına konuştu. Sofiia, “Ben yuva yıkmadım. O iki yüzlü bir kadındı ve bizden sürekli şüphelenmesi bizi birbirimize itti” dedi. Bu iddialar hakkında “Saçmalık” yorumunu yapan ve Mayıs ayının ortasında taşındıktan 10 gün sonra yeni sevgilisiyle Bradford’daki evden ayrılan Sofiia, iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Sofiia İngiliz The Sun gazetesine, “Onun partnerini kandırmak gibi bir fikrim yoktu. O aileyi seviyordum. Lorna ile çok zaman geçirdim ve ona yardım etmek istedim. Sürekli bir şey varmış gibi davranıyordu ama ortada hiçbir şey yoktu. Bu tamamen onun suçu” ifadesini kullandı.

“Hayatımın sonuna kadar onunla yaşamak istiyorum” diyen Tony Garnett’in iki çocuğunu da geride bırakması İngiliz kamuoyunda gündem oldu. İlginizi Çekebilir Ukraynalı mülteciyi evine aldı, yuvası yıkıldı