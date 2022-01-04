Şili’deki protestoda binlerce arı polisleri soktu

Şilili arıcıların düzenlediği gösteri bir anda kontrolden çıktı, binlerce arı etrafa dağılınca meydanda korku dolu anlar yaşandı. Arıların soktuğu polisler hastaneye kaldırıldı.

Sozcu.com.tr

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Şili'de hükümet desteklerinin artırılması talebiyle dün devlet başkanlığı sarayı önünde gösteri düzenleyen bir grup arı yetiştiricisinin protestosunda, arılar büyük paniğe yol açtı.

Ellerinde kovanlarla başkent Santiago'daki devlet başkanlığı sarayı önünde toplanan arıcılardan dördü, polis tarafından gözaltına alındı. O sırada kovanlardan çıkarak etrafa dağılan binlerce arı, polislere ve etraftakilere zor anlar yaşattı.

Arıların soktuğu 7 polis memuru apar topar hastaneye kaldırıldı.

Çevredeki birçok kişi de binlerce arı nedeniyle korku dolu anlar yaşadı.

Şili'yi son dönemde etkileyen kuraklık ve iklim değişikliğinin yol açtığı sorunlar, arı yetiştiriciliğini ve bal üretimini de kötü etkiliyor.

Şilili arıcılar, hükümetten bal fiyatlarının ve üreticilere maddi destek sağlanmasını talep ediyor.

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