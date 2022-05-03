Sınır Tanımayan Gazeteciler’den kapsamlı rapor: Türkiye 180 ülke arasında 149’uncu

1985'te kurulan Sınır Tanımayan Gazeteciler isimli sivil toplum kuruluşu kapsamlı bir analiz hazırlayarak dünya genelindeki durumu ortaya koydu. Geçen yıl 153'üncü sırada olan Türkiye 4 basamak yükselse de Libya, Somali, Ruanda gibi ülkelerin gerisinde kaldı.

Sozcu.com.tr

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Fransa merkezli sivil toplum kuruluşu Sınır Tanımayan Gazeteciler kapsamlı bir rapor yayınlayarak dünya genelindeki basın özgürlüğünü sıraladı.

Kurumun her yıl hazırladığı Dünya Basın Özgürlüğü raporu yayınlanırken Türkiye 149’uncu sırada yer aldı. Geçen yıl aynı listede 153’üncü sırada olan Türkiye dört basamak yükselse de Libya, Somali ve Ruanda gibi ülkelerin gerisinde kaldı.

RAPORDA SÖZCÜ DETAYI

Raporda, Norveç, Danimarka ve İsveç ilk üç sırayı alırken İran, Eritre ve Kuzey Kore sırasıyla 178, 179 ve 180’inci sırada yer aldı.

Raporda Türkiye ile ilgili olarak, “Türkiye’de ulusal medyanın yüzde 90’ı hükümete yakınken Türk halkı ekonomik ve siyasi krizi muhalif ya da bağımsız medya kuruluşlarından izledi” yorumu yapılırken bu medya kuruluşları arasında SÖZCÜ de yer aldı. Raporda, SÖZCÜ ile birlikte BBC Türkçe, Amerika’nın Sesi ve Deutsche Welle Türkçe gibi platformlar da yer aldı.

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