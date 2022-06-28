Sırbistan para basıyor: Türklerin milyonlarca Eurosuna el konuldu

Almanya’dan Türkiye’ye giden gurbetçinin arabasında 600 bin Euro, 125 bin dolar ve mücevherler bulan Sırbistan polisi; hem paraya hem de yeni model X6’ya el koydu. Her gün binlerce Euro yakalayan Sırplar, son olarak Hollanda’dan Türkiye’ye giden Türk TIR’ında 250 bin Euro ele geçirdi. Tüm paralar Sırbistan’ın oldu çünkü, 10 bin Euro’dan fazla taşıyanlar, bunları ülkeye girmeden önce beyan etmek zorunda.

Ali GÜLEN

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Avrupa’da yaşayan Türkler'in, nakit para taşıdığını fark eden Sırbistan, sınırlara “özellikle dövizi tespit eden” X-Ray cihazları yerleştirdikten sonra, Euro ve Dolar basmaya başladı.

Sırbistan Gümrüğü ve polisi, her yıl Türk vatandaşlarından katlanarak artan oranda para topluyor. Bu paralara el konuluyor, para kaçırmada kullanılan araçlar alıkonuluyor ve parayı taşıyanlara da ceza davaları açılıyor.



10 BİN EURO ÜZERİ BEYAN ŞARTI

Nedeni ise, Sırbistan Gümrüğü'ne girişte 10 bin Euro'nun üzerindeki nakit paranın beyan edilmesi zorunluluğu. Türkler, beyan etmeyip arabasının ya da eşyalarının aralarına koydukları nakitleri öylece geçirmeye çalışıyorlar.

Haziran'ın ikinci haftasında Sırbistan'ın Presevo geçişine yeni model BMW X6'sıyla gelen biri Türk iki kişinin arabasında arama yapıldı. Kontrol sırasında, “beyan edilecek bir şeyimiz yok” diyen şahısların arabası arandı.

Aracın içindeki her yere, her bir kutu ya da çantaya gizlenmiş 600 binden fazla Euro, 125 bin Dolar ve 6 bin 500 Euro'luk iki zümrüt taş bulundu.

Bütün paralara el konuldu ve savcılığa iletildi. Ayrıca 110 bin Euro değerindeki BMW X6'ya da, “kaçakçılıkta kullanıldığı” için el konuldu.

TIR'DAN DA 250 BİN EURO ÇIKTI

Bu olaydan yaklaşık iki hafta sonra da, Hollanda'dan Türkiye'ye giden bir TIR'da yine kaçak olarak ülkeden geçirilmek istenen 250 bin Euro bulundu. Paraya el konuldu, TIR sürücüsüne ceza davası açıldı.

Avrupa'dan Türkiye'ye giderken, bazı ülkelerde kişi başına 10 bin Euro, bazılarında 5 bin Euro götürme sınırı var. Bu ihlal edilirse, paralar el konuluyor.

Sırbistan, 2020 yılının ilk 6 ayında, Türkler'in 5.4 milyon Euro'suna el koymuştu. Bu rakam sonra daha da arttı. Bu yıl corona virüsü tedbirlerinin olmaması ve geçişlerin rahatlaması sebebiyle Türkiye'ye gidişler de tavan yaptı.

Sırplar'ın Türkler'den para kazanmak için sınırlarda önlemleri artırdığı dikkatleri çekiyor. Bu yıl, gurbetçiden en az 10 milyon Euro toplamaları bekleniyor.

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