Sırbistan’da yapılması planlanan uluslararası LGBT yürüyüşü protesto edildi

Sırbistan’da iptal edileceği veya erteleneceği açıklanan uluslararası LGBT yürüyüşü Europride, başkent Belgrad’da binlerce kişi tarafından protesto edildi.

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Her yıl farklı bir Avrupa şehrinde düzenlenen uluslararası LGBT yürüyüşü Europride’ın Sırbistan'da düzenleneceği yönündeki haberler gerilime neden olmuş, Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç dün yaptığı açıklamada, güvenlik endişelerini öne sürerek 17 Eylül'de başkent Belgrad'da yapılması planlanan yürüyüşün iptal edileceğini veya erteleneceğini belirtmişti.

Belgrad'da dini bir bayram münasebetiyle düzenlenen tören alayı sırasında binlerce kişi, Belgrad'da yapılması planlanan Europride'ı protesto etti. Protestoya din adamları öncülük ederken, söz konusu yürüyüşün geleneksel aile değerlerini tehdit ettiği ve yasaklanması gerektiği belirtildi. Bazı protestocular ellerinde haç taşırken, bazıları ise “Çocuklarımızı ve ailemizi kurtarın” yazılı pankartlar taşıdı. (İHA)

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