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Somali’de bombalı saldırı: 20 ölü, 23 yaralı

Somali’nin Aşağı Şabel bölgesinde dün düzenlenen 2 ayrı bombalı saldırılarda Belediye Başkanı Abdullahi Ali Wafow dahil 20 kişinin hayatını kaybettiği, 23 kişinin ise yaralandığı açıklandı.

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Somali’de bombalı saldırı: 20 ölü, 23 yaralı

Somali'nin Aşağı Şabel bölgesinde dün 2 ayrı bombalı saldırı düzenlendi. Yetkililer, Aşağı Şabel bölgesine bağlı Marka şehrinde düzenlenen intihar saldırısı sonucu Belediye Başkanı Abdullahi Ali Wafow ve danışmanları dahil 13 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin ise yaralandığı açıklandı. Yetkililer ayrıca Aşağı Şabel bölgesindeki Afgooye şehrinde düzenlenen saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 18 kişinin ise yaralandığını bildirildi.

Marka şehrinde düzenlenen bombalı saldırıyı Eş-Şebab terör örgütünün üstlendiği belirtildi.

Öte yandan 17 Temmuz'da Somali'nin Jowhar şehrinde, bomba yüklü bir aracın Somalili siyasetçilerin bulunduğu bir otele çarpmasıyla düzenlenen saldırı sonucu en az 2 kişinin hayatını kaybettiği, 15'ten fazla kişinin ise yaralandığı açıklanmıştı. Saldırıyı yine Eş-Şebab terör örgütünün üstlendiği bildirilmişti.

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