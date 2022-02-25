Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler: Rus tankı otomobili ezdi

Rusya ile Ukrayna arasında dün başlayan savaşta kan donduran görüntüler geliyor... Sosyal medyada paylaşılan bazı videolarda Rusya ordusuna ait olduğu iddia edilen bir tankın sivil otomobili ezdiği görülüyor.

Sozcu.com.tr

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Rusya’nın pazartesi günü Luhansk ve Donetsk Halk Cumhuriyetleri’ni tanıdıktan sonra dün sabah saatlerinde bu bölgeye barış sağlamak için asker gönderme kararı sonrasında çatışmalar devam ediyor…

Ukrayna’nın birçok bölgesinde çatışmalar ve bomba sesleri milyonlarca Ukraynalıda endişe ve panik yaratırken, sosyal medyada paylaşılan bir video uluslararası kamuoyunu ayağa kaldırdı.

ABD’nin önde gelen medya kuruluşlarından Newsweek’te yayınlanan videolar Ukrayna’nın başkenti Kiev’de çekildi… Obolon bölgesindeki bir evden çekildiği tahmin edilen videolardan birini Ukraynalı gazeteci Alexander Khrebet yayınladı. Videoda, Rusya’ya ait olduğu öne sürülen bir tank, içinde bir sivilin olduğu iddia edilen bir otomobili eziyor.

Paylaşılan videolardan birinde ise tankın ezdiği aracın içinden bir adamın çıktığı görülüyor. Bölgedeki Ukraynalılar adamı kurtarmaya çalışırken orta yaşlı adamın sağlık durumu ile ilgili bir bilgi verilmiyor. İkinci videoda Ukraynalılar ellerinde çekiçlerle adamı kurtarmaya çalışırken görülüyor.

Bu videolar kısa bir süre içinde izlenme rekoru kırarken 185 binden fazla kez izlendi.

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