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Suriye’nin kuzeyinde füzeli saldırı: 14 sivil öldü

Suriye'nin kuzeyinde Bab ilçe merkezine yönelik füzeli saldırıda 14 sivil öldü, 37 sivil yaralandı.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 14:30 - 19 Ağustos 2022 Güncellenme:
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Suriye’nin kuzeyinde füzeli saldırı: 14 sivil öldü

Suriye’nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Bab ilçe merkezine yapılan füzeli saldırıda 14 sivil öldü, 37 sivil yaralandı.

Askeri muhaliflerin kontrolündeki Bab’da, ilçe merkezi füzelerle hedef alındı. Sivillerin yoğun olarak yaşadığı ilçe merkezine gerçekleştirilen saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 14 sivil hayatını kaybetti, 37 sivil yaralandı.

Saldırının kaynağı konusunda incelemeler sürüyor.

Bab ilçe merkezi Şubat 2017’de Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında terör örgütü IŞİD’den temizlenmişti. (AA)

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