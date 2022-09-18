Tayvan’da 6,8 büyüklüğünde deprem

Tayvan'ın güneydoğusunda 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Merkezi İklim Bürosunda (CWB) yapılan açıklamaya göre, yerel saatle 14.44’te meydana gelen, merkez üssü Ada’nın güneydoğusundaki Taitung şehrinin 42,7 kilometre kuzeyindeki Çişang ilçesi olan deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildi.

Tayvan ajansı CNA’nın haberlerinde, Taitung ve komşu Hualien şehrine bağlı yerleşimleri etkileyen 6,8 büyüklüğündeki depremde 1 kişinin hayatını kaybettiği, yaralıların olduğu bildirildi.

İlçede çöken üç katlı süpermarkette mahsur kalan 4 kişi ise itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

KÖPRÜLER ÇÖKTÜ

Deprem nedeniyle ulaştırma altyapısı hasar gördü. Hualien’de Şiuguluan Nehri üzerindeki Gaoliao ve Luntien köprüleri çökerken Yuli Köprüsü’nde hasar meydana geldi. Gaoliao’da çöken köprüde mahsur kalan 3 kişi, kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Tayvan Demiryolları İdaresi (TRA), Dongli ilçesindeki tren istasyonunun çöken kubbesinin Hualien-Taitung treninin üzerine düştüğünü ve 6 vagonun raydan çıkmasına yol açtığını bildirdi. Vagonlardaki 20 yolcu kurtarılırken, TRA, raylardaki hasar nedeniyle tren seferlerinin durdurulduğunu belirtti.

Yuli ilçesinde depremin ardından 7 bin 73 hane elektriksiz kaldı, Taipei, Yeni Taipei, Taynan ve Kaohsiung şehirlerinin bazı mahallerinde de kesintiler oldu.

Eğitim Bakanlığı, depremin ardından okullarda maddi hasar meydana geldiğini bildirirken, Hualien ve Taitung’da eğitime ara verildi.

Depremin ardından en şiddetlisi 5,8 büyüklüğünde çok sayıda artçı sarsıntı kaydedilirken, ABD Tsunami Uyarı Merkezi ve Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) Tayvan açıklarında kısa süreli dev dalga uyarısı yaptı.

Tayvan’ın güneybatısındaki Yujing bölgesinde dün 6,5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. (AA)