THY’den Rusya kararı
Türk Hava Yolları'ndan yapılan açıklamada "26 Şubat 2022 (dahil) tarihine kadar Soçi çıkışlı ve varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir" denildi.
Türk Hava Yolları (THY), Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı nedeniyle iki ülkeye uçuşlarla ilgili açıklama yaptı.
THY’nin Twitter hesabından yapılan paylaşımlarda şöyle denildi:
* 26 Şubat 2022 (dahil) tarihine kadar Soçi çıkışlı ve varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir.
* 28 Şubat 2022 (dahil) tarihine kadar Ukrayna çıkışlı ve varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir.
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