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THY’den Rusya kararı

Türk Hava Yolları'ndan yapılan açıklamada "26 Şubat 2022 (dahil) tarihine kadar Soçi çıkışlı ve varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir" denildi.

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THY’den Rusya kararı

Türk Hava Yolları (THY), Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı nedeniyle iki ülkeye uçuşlarla ilgili açıklama yaptı.

THY’nin Twitter hesabından yapılan paylaşımlarda şöyle denildi:

* 26 Şubat 2022 (dahil) tarihine kadar Soçi çıkışlı ve varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir.

* 28 Şubat 2022 (dahil) tarihine kadar Ukrayna çıkışlı ve varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir.

* Değişiklik ve iade işlemlerinizi acentenizden, web sitemizden ya da 0 850 333 0 849 numaralı çağrı merkezimizden tamamlayabilirsiniz.

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