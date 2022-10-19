Türkiye’nin balistik füze denemesi Yunanistan’da panik yarattı

ABD merkezli medya kuruluşu Bloomberg, Türkiye'nin kısa mesafeli balistik füze denemesi yaptığını duyurdu. Haber, Yunanistan basınında manşet olurken, hükümet sözcüsü de açıklama yaptı.

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Savunma Sanayii Başkanlığı’nın ‘Tayfun Füze Sistemi Geliştirme Projesi’ kapsamında Türkiye dün yerel saatle 07.00 sularında Rize'den bir balistik füze denemesi yaptı. Füze, 561 kilometre uzaklıktaki hedefi başarı ile vururken, haberler Yunanistan’da paniğe neden oldu.

Yunanistan'da hükümet sözcüsü Yannis Oikonomou, Türkiye’nin balistik füze fırlatmasıyla ilgili olarak, “Bu hareket Erdoğan’ın sözlü planlarının ve propagandasının bir parçasıdır. Açıkçası Türkiye’nin Prag’dan sonra çelişkili bir tavrı olduğunu söylemek yalan olmaz. Bir yandan iletişim kanallarının her iki ülkenin de yararına olduğunu anlayan Savunma Bakanı Akar olumlu mesajlar gönderiyor. Türkiye’nin bu kışkırtıcı söyleminin hiçbir yere varmayacağını kendisi de anlamış görünüyordu.” dedi.

Yunan hükümet sözcüsü; “Her halükarda yapmamız gereken bir şey var, Türkiye’ye yönelik temel stratejimizden sapmamak. Yunan dış politikası tarih dışı ve var olmayan iddiaları tamamen yıktı. Türkiye’ye aynı tondan yanıt vermekten hep geri durduk. Ancak diyaloğun bazı temel önkoşulları vardır. Uluslararası hukuka saygı duyarsınız, komşunuzun ulusal egemenliğine ve egemenlik haklarına saygı duyarsınız, tehditlerden kaçınırsınız. Bunca zamandır Türkiye’nin stratejisinin kesinlikle çıkmaza girdiğini herkes biliyor. Mitler ve yalanlar üreterek oldubitti yaratmaya çalışıyorlar. Yunan diplomasisi buna izin vermedi ve vermesi de mümkün değil.” dedi.

Yunanistan merkezli Ta Nea gazetesi de, Türkiye’nin balistik füze Tayfun’u denemesini manşetten duyururken, Türk analistlerin Tayfun’la ilgili yorumlarda Yunanistan’ı hedef aldığına dikkat çekti.

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