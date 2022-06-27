Türkiye’nin operasyon hazırlıkları gündemdeyken Suriye ve Rusya’dan ortak tatbikat

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine askeri operasyon düzenleyeceği yönündeki açıklamalar bölgede bekleyişe yol açarken Rusya ve Suriye’den dikkat çeken bir adım geldi.

Sozcu.com.tr

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Suriye'de devlet medyası, Beşar Esad yönetimine bağlı orduyla Rusya'nın ortak tatbikat düzenlediğini duyurdu.

Suriye haber ajansı SANA, Suriyeli ve Rus paraşüt birliklerinin düzenlediği tatbikata yüzlerce askerin katıldığını aktardı. Yeri açıklanmayan tatbikatın bu ay içinde iki ülkenin ortak düzenlediği ikinci tatbikat olduğu bildirildi.

İsrail medyası ise Suriye ve Rusya'nın son dönemde İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarına karşı ortak tatbikatları artırdığını yazdı. İki ülkenin hava kuvvetleri yakın zamanda İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'ne yakın bölgede de tatbikat düzenlemişti.

Rusya, Suriye'ye nükleer kapasiteye sahip savaş uçakları da konuşlandırmıştı. Suriye'de 11 yıldır süren savaşta Esad yönetimine destek veren Rusya'nın Suriye'deki üslerde halen çok sayıda askeri bulunuyor.

İSRAİL SALDIRILARI ARTIRDI

İsrail, son haftalarda Suriye'de İran'la bağlantılı hedeflere çok sayıda saldırı düzenledi. Birkaç hafta önce düzenlenen saldırıda zarar gören Şam Havalimanı'nda uçuşlar geçici olarak durdurulmuştu.

Öte yandan Suriye ve Rusya'nın ortak tatbikatının Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine operasyon düzenleyeceği sinyali vermesiyle aynı döneme gelmesi dikkat çekti. Rusya, Türkiye'nin operasyonuna karşı çıkarken Suriye lideri Esad da Türkiye’nin olası askeri harekâtına imkanlar dahilinde askeri yanıt vermekten çekinmeyeceklerini söylemişti.

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