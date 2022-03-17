Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’nin tişörtü olay oldu: “Bu adamın takım elbisesi yok mu?”

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin dün video konferans yöntemi ile bağlandığı ABD Kongresi'nde giydiği kıyafet gündem oldu. ABD'nin önde gelen finans uzmanlarından Cumhuriyetçi Parti'den Peter Schiff, Ukraynalı liderin kıyafetini eleştirince, sosyal medyada tepkilerin hedefi haline geldi.

Sozcu.com.tr

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinde dördüncü haftaya girilirken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, dün, video konferans yöntemi ile ABD Kongresi’ne seslendi. Zelenskiy’nin “Pearl Harbor’ı hatırlayın” sözleriyle başladığı konuşması kongrede ayakta alkışlanırken, Zelenskiy’nin kıyafetleri gündem oldu.

SchiffGold'un yönetim kurulu başkanı Cumhuriyetçi Parti’den finans uzmanı Peter Schiff, Zelenskiy’nin kıyafetini eleştirdiği için tepkilerin hedefi oldu. Peter Schiff, “ABD Kongresi’nin şu anki üyelerine de pek saygı duymuyorum ama yine de onlara tişört giyerek hitap etmem” dedi.

Connecticut’ta eski bir kongre adayı ve Wall Street devi Euro Pacific Capital’in baş ekonomisti Peter Schiff, Çarşamba sabahı Kongre’ye yaptığı ortak konuşmanın sonunda Zelenskiy’i hedef aldı.

İŞGALİN BAŞINDAN BU YANA AYNI KIYAFETİ GİYİYOR

Zelenskiy, dün yine kongreye, Rusya’nın geçen ay Ukrayna’yı işgalini başlatmasından bu yana gardırobunun vazgeçilmez parçası haline gelen yeşil tişörtle konuşma yaptı.

Schiff ise Zelenskiy’nin konuşmasından çok kıyafetine takılırken, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Zor zamanlardan geçtiğini anlıyorum ama Ukrayna Devlet Başkanı’nın takım elbisesi yok mu?” diye sordu. Schiff, “ABD Kongresi’nin şu anki üyelerine de pek saygı duymuyorum ama yine de onlara tişört giyerek hitap etmem. Kuruma veya Amerika Birleşik Devletleri’ne saygısızlık etmek istemem” dedi.

Schiff’in Twitter’dan yayımladığı mesajın ardından ünlü finansçıya sosyal medyadan tepki yağdı. Birçok kişi Schiff’i alakasız bir ayrıntıyı yakalamak için konuşmayı gözden kaçırmakla suçladı. Bazı kişiler de Zelenskiy’nin savaşın ortasında odaklanması gereken daha önemli şeyler olduğunu hatırlattı.

‘HERHALDE GİYSİ SEÇMEKLE UĞRAŞAMAZ’

Bir kullanıcı, “Adam bir savaş bölgesinin ortasında ve her gün çevresine havan topları atılıyor, herhalde giysi seçmekle uğraşamayacak” yazdı.

Bir başka kullanıcı ise, “Dostum, o, bir takım elbise ütülemenin ve kuru temizlemenin zor olduğu bir savaş bölgesinde” yazdı.

Schiff, ikinci bir tweette ise şöyle yazdı: “Eminim ki tişörtleriyle aynı dolapta asılı temiz bir takım elbisesi vardır. Ayrıca takım elbise olmasa bile, belki uzun kollu, yakalı bir gömlek giyebilir.” yazdı.

KONGRE KONUŞMASINDA AYAKTA ALKIŞLANDI

Zelenskiy, dün, ABD Kongresi'nde dikkat çeken bir konuşma gerçekleştirmişti. Sözlerine ABD'de yaşanan Pearl Harbor ve 11 Eylül saldırılarını hatırlatarak başlayan Zelenskiy, Ukrayna'da uçuşa yasak bölge ilan edilmesi çağrısında bulundu.

İnsan hakları aktivisti Martin Luther King Jr'ın, “Bir hayalim var” sözüne gönderme yaptı. Martin Luther King Jr., 1963 yılında yaptığı konuşmada sistematik ırkçılığa karşı bu sözleri söyleyerek Washington DC'de açıklamalarda bulunmuştu. Zelenskiy konuşmasında daha sonra “bir ihtiyacı olduğunu” da söyledi ve ABD'li siyasetçilerden yardım istedi.

Zelenskiy, “Bir hayalim var. Bu sözler size tanıdık gelebilir. Bugün, ben de bir ihtiyacım olduğunu söyleyebilirim” diye sözlerine devam etti.

Ukrayna Devlet Başkanı, “Eğer uçuşa yasak bölge istemek çok fazlaysa, Ukrayna'nın uçak ve hava savunma sistemine ihtiyacı var. Bir ihtiyacım var, gökyüzünü korumak. Ukrayna'ya saldırıya destek veren bütün Rus siyasetçilere daha fazla yaptırım uygulanmalı” dedi.

Zelenskiy, konuşmasının ardından Kongre tarafından ayakta alkışlandı.

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