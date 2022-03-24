Ukrayna işgali çıkmaza girerken Ruslar bu soruyu soruyor: Savunma bakanı nerede?

Rusya’nın Ukrayna işgali bir ayı geride bırakırken, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun son günlerde kayıplara karışması tartışma yarattı. Şoygu son olarak 8 Mart'ta Savunma Bakanı Hulusi Akar'la görüşmüş, 11 Mart'ta da Moskova'da yaralı Rus askerleri ziyaret etmişti.

Sozcu.com.tr

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Rus ordusunun Ukrayna'da başarısız olduğu ve ağır kayıplar verdiği yönündeki açıklamalar gündemden düşmezken, Devlet Başkanı Vladimir Putin'e en yakın isimlerden Savunma Bakanı Sergey Şoygu yaklaşık iki haftadır kamuoyu önüne çıkmıyor.

66 yaşındaki Şoygu, daha önce sık sık yaptığı açıklamalarla ülkenin haberlere en çok konu olan isimlerinden biriydi.

HULUSİ AKAR’LA GÖRÜŞMÜŞTÜ

Şoygu son olarak 8 Mart’ta Savunma Bakanı Hulusi Akar’la telefonda görüşmüş, 11 Mart’ta da Moskova’da yaralı Rus askerleri ziyaret etmişti. Yardımcısı Valeri Gerasimov da o tarihten beri ortada görünmüyor.

Ukrayna'daki savaş sürerken savunma bakanının bir anda ortadan kaybolması bazı söylentileri de beraberinde getirdi.

“DARBE PLANLIYOR”

Şoygu'nun Putin'in eylemlerinden rahatsız olan yetkililer arasında yer aldığı ve darbe planladığı iddiaları bazı yayın organlarında gündeme geldi.

İngiliz basını da askeri planlarının dışarıya sızdırıldığından şüphelenen Putin'in yakın çevresinde ‘cadı avı' başlattığını ve birçok üst düzey ismi görevden almaya hazırlandığını öne sürdü. Putin'in şüphelendiği isimler arasında Sergey Şoygu'nun da bulunduğu iddia ediliyor.

ULUSAL MUHAFIZLAR KOMUTANI DA ORTADA YOK

Rus yayın organı Agentstvo ise, adı açıklanmayan bir kaynağa dayandırdığı haberde Şoygu'nun kalp rahatsızlığı geçirdiğini ve sağlığının iyi olmadığını aktardı. Haberde, Rusya Ulusal Muhafızları'nın başındaki Viktor Zolotov'un da bir süredir ortalarda görünmediğine dikkat çekildi. Putin’in eski koruması ve sağ kolu olarak tanınan Zolotov, son açıklamasında Ukrayna'daki askeri operasyonun “beklenenden daha yavaş” gittiğini söylemişti.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan ise iddialara ilişkin bir açıklama gelmedi.

Putin'in özel temsilcisi Anatoli Chubais’ın dün açıklanan istifası da tartışma yaratmıştı. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Chubais’ın kendi özgür iradesiyle istifa ettiğini belirtirken üst düzey yetkilinin Ukrayna'nın işgal edilmesine karşı çıktığı ve Rusya'dan ayrıldığı söyleniyor.

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