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Ukrayna, Rus helikopterin düşürülme görüntülerini paylaştı

Ukrayna Ulusal Muhafızları Hava Savunma Birliği, 21 Nisanda Rusya ordusunun K-52 Timsah helikopterinin düşürülme görüntülerini paylaştı. İkinci K-52 helikopterinin, güdümlü füzelerin hedefi olmamak için ısı tuzakları yayarak bölgeyi terk etmesi görüntülere yansıdı.  

Yayınlanma: 12:39 - 23 Nisan 2022 Güncellenme:
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Ukrayna Ulusal Muhafızları Hava Savunma Birliği yaptıkları açıklamada, olayın 21 Nisanda Zaporjiya bölgesinde meydana geldiğini belirterek Rusya ordusunun keşif ve saldırı helikopteri olarak bilinen K-52 Timsah helikopterlerinin bölgedeki Ukrayna güçlerini hedef aldığı ifade edildi. K-52 Helikopterleri, tanksavar füze sistemi ve lazer güdümlü toplarla donatılan Rus ordusunun en yeni birimlerinden biri olduğu belirtildi.

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