Ukrayna, Rus helikopterin düşürülme görüntülerini paylaştı
Ukrayna Ulusal Muhafızları Hava Savunma Birliği, 21 Nisanda Rusya ordusunun K-52 Timsah helikopterinin düşürülme görüntülerini paylaştı. İkinci K-52 helikopterinin, güdümlü füzelerin hedefi olmamak için ısı tuzakları yayarak bölgeyi terk etmesi görüntülere yansıdı.
Ukrayna Ulusal Muhafızları Hava Savunma Birliği yaptıkları açıklamada, olayın 21 Nisanda Zaporjiya bölgesinde meydana geldiğini belirterek Rusya ordusunun keşif ve saldırı helikopteri olarak bilinen K-52 Timsah helikopterlerinin bölgedeki Ukrayna güçlerini hedef aldığı ifade edildi. K-52 Helikopterleri, tanksavar füze sistemi ve lazer güdümlü toplarla donatılan Rus ordusunun en yeni birimlerinden biri olduğu belirtildi.