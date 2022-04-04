Ukrayna: Rus ordusu Sumi’den ayrılıyor

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus askeri birliklerinin Sumi bölgesinden ayrılmaya başladığını açıkladı.

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Rusya ve Ukrayna arasındaki 39 gündür devam eden savaşta, Rus ordusu Ukrayna'nın bazı bölgelerinden çekilmeye başladı. İlk olarak Türkiye'deki müzakerelerden hemen sonra başkent Kiev'in yer aldığı bölgenin kuzeyinden çekilen Rus ordusu, şimdi de Sumi bölgesinden çekiliyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı şu ifadeleri kullandı:

* Rusya saldırılarına karşı Ukrayna halkının kahramanca direnişi 39 gündür devam ediyor. Rus askerleri ülkemize karşı topyekün saldırılarını sürdürüyor. Rus ordusu hedeflerine ulaşamamasından dolayı Sumi'den çekilmeye başladı.

* Donetsk bölgesinde ise yeni gruplaşmalarla varlığını arttırıyor ancak hem askeri hem de teknik bakımdan kayıp vermeye devam ediyor. Kayıplardan dolayı istifa edip savaşmaktan vazgeçiyorlar. Saldırılarda siviller hayatını kaybediyor.

* Tüm ölümler belgelenerek uluslararası mahkemelere gönderilecek. Savaş suçları son kullanma tarihi içermezler bundan dolayı yargı kaçınılmazdır.

RUS ORDUSUNA AİT MEVZİLER VURULDU

Ukrayna ordusuna bağlı 30. Mekanize Taburu, Rus ordusunun mevzilerinin ve zırhlı araçlarının vurulduğu anlara ait görüntüleri yayınladı.

Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, 24 Şubat-4 Nisan tarihleri arasındaki Rus ordusunun kayıplarına değinilerek, 18 bin Rus askerinin öldürüldüğü ve 644 tank, bin 830 zırhlı askeri araç, 325 top atış sistemi, 105 çoklu roketatar, 54 hava savunma sistemi, 143 savaş uçağı, 134 helikopter, 89 İnsansız Hava Aracı, bin 249 otomobil, 76 yakıt ikmal tankı, 7 gemi, 24 özel ekipman ve 4 adet operasyonel taktik roket sisteminin imha edildiği duyuruldu.

RUSYA, HARKOV’U VURDU

Harkov Valiliği, Rus ordusunun kente saldırı düzenlediğini duyurdu. Harkov Valisi Oleg Sinegubov yaptığı açıklamada, “Akşam saatlerinde Harkov'un Slobodskoy semti saldırıya maruz kaldı. Maalesef sivil can kayıpları yaşandı ve yaralılar var. Aralarında çocukların da olduğu 23 vatandaş yaralandı” dedi.

Can kaybına ilişkin net sayı vermeyen Sinegubov, “Lozovskaya şehrinin roket saldırısı altında kalma ihtimali var ondan dolayı vatandaşları Poltova'ya tahliye edeceğiz. İzüm şehrinde ise işgalcilerle çatışmalar sürüyor” ifadelerini kullandı.

Gün içerisinde Rusya Hava Kuvvetleri'ne ait SU-34 savaş uçağının düşürüldüğünü açıklayan Sinegubov, uçağın pilotunun esir alındığını açıkladı.

İnsani yardımlar konusunda da sürekli çalıştıklarını aktaran Sinegubov, “Harkov Polonya'dan 600 tonluk gıda yardımı aldı ve yardımlar gerekli yerlere paylaştırıldı” dedi.

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