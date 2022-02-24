Ukrayna’da halkın paniği sürüyor: Kuyruklar oluştu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emriyle sabah saatlerinde Rus ordusu Ukrayna'ya girerken, halk arasında büyük panik yaşanıyor. Başkent Kiev'den gelen görüntülerde halkın eczane ve marketlere akın ettiği görülüyor.

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Rusya’nın dün gece saatlerinde harekat başlatmasının ardından Ukrayna’nın başkenti Kiev’de halk su ve erzak almak için kuyruklar oluşturdu. Başkentin yanı sıra diğer kentlerde de halk,

eczanelere ve marketlere akın etti.

Ukrayna'nın batısında bulunan ve nüfus açısından en büyük kentlerinden biri olan Lviv'de de halk süper marketlere akın etti, eczane ve bankaların önünde kuyruk oldu.

Polonya ve Slovakya sınırına yakın ve çatışmaların yoğun yaşandığı bölgelerden uzak olan Lviv kentinde halk eczane ve bankaların önünde kuyruk oldu. Marketlerde ise raflar boşaldı.

Birçok insan Kiev'den kaçmak için uzun kuyruklar oluşturduğu görüntüler sabah saatlerinde ajanslara ulaşmıştı. Ukrayna'da kalanlar ise bankalar önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Ukrayna'daki banka ve ATM'ler önünde uzun kuyruklar oluşurken benzer görüntüler yol kenarlarında da gözlendi.

Çok sayıda Kievli şehri ve ülkeyi terk etmek için kontak çevirirken, benzin istasyonlarında da uzun kuyruklar oluştu.

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