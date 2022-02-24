Abone Ol

Ukrayna’da halkın paniği sürüyor: Kuyruklar oluştu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emriyle sabah saatlerinde Rus ordusu Ukrayna'ya girerken, halk arasında büyük panik yaşanıyor. Başkent Kiev'den gelen görüntülerde halkın eczane ve marketlere akın ettiği görülüyor.

Yayınlanma: 15:19 - 24 Şubat 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Ukrayna’da halkın paniği sürüyor: Kuyruklar oluştu

Rusya’nın dün gece saatlerinde harekat başlatmasının ardından Ukrayna’nın başkenti Kiev’de halk su ve erzak almak için kuyruklar oluşturdu. Başkentin yanı sıra diğer kentlerde de halk,
eczanelere ve marketlere akın etti.

Kiev'de halk, marketlerde sıra oldu

Ukrayna'nın batısında bulunan ve nüfus açısından en büyük kentlerinden biri olan Lviv'de de halk süper marketlere akın etti, eczane ve bankaların önünde kuyruk oldu.

Kiev'de halk, marketlerde sıra oldu

Polonya ve Slovakya sınırına yakın ve çatışmaların yoğun yaşandığı bölgelerden uzak olan Lviv kentinde halk eczane ve bankaların önünde kuyruk oldu. Marketlerde ise raflar boşaldı.

Kiev'de halk, marketlerde sıra oldu

Birçok insan Kiev'den kaçmak için uzun kuyruklar oluşturduğu görüntüler sabah saatlerinde ajanslara ulaşmıştı. Ukrayna'da kalanlar ise bankalar önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Ukrayna'daki banka ve ATM'ler önünde uzun kuyruklar oluşurken benzer görüntüler yol kenarlarında da gözlendi.

Çok sayıda Kievli şehri ve ülkeyi terk etmek için kontak çevirirken, benzin istasyonlarında da uzun kuyruklar oluştu.

Vizeleri askıya aldılar: Rusya'ya yaptırımlar sertleşiyor İlginizi Çekebilir Vizeleri askıya aldılar: Rusya'ya yaptırımlar sertleşiyor Ukrayna'da kriz büyüyor: ATM ve benzin istasyonlarında kuyruk bitmiyor İlginizi Çekebilir Ukrayna'da kriz büyüyor: ATM ve benzin istasyonlarında kuyruk bitmiyor Ukrayna'ya 2'inci dalga füze saldırısı başladı İlginizi Çekebilir Ukrayna'ya 2'inci dalga füze saldırısı başladı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Avrupa banka Belçika benzin Moskova patlama Polonya Putin Reuters Rusya Slovakya Ukrayna Vladimir Putin