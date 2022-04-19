Ukrayna’da Rusya hedefleri vuruldu

Ukrayna’nın Mariupol kentinde Rusya ait tankın Ukraynalı asker tarafından ateşlenen tanksavar füzesiyle imha edildiği anlara ait görüntüler paylaşıldı.

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Rusya'nın Ukrayna'nın Mariupol kentine yönelik saldırıları devam ederken, Ukrayna ordusu Rus ordusuna karşı direnişi sürdürüyor. Mariupol kentinde Rusya ait tankın Ukraynalı asker tarafından ateşlenen tanksavar füzesiyle imha edildiği anlara ait görüntüler paylaşıldı.

Rusya'nın 24 Şubat – 19 Nisan tarihleri arasında 20 bin 800 askerinin öldürüldüğünü açıklayan Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, 802 tank, 2 bin 63 zırhlı askeri araç, 386 topçu atış sistemi, 132 çok namlulu roketatar, 67 hava savunma sistemi, 169 uçak, 150 helikopter, 158 İnsansız Hava Aracı, bin 495 otomobil, 76 yakıt tankeri, 8 gemi, 27 özel teknik ekipman ve 4 operasyonel taktik roket sisteminin de imha edildiğini duyurdu.

ÇERNİHİV’DE PATLAYICI TEMİZLİĞİ SÜRÜYOR

Ukrayna'nın Belarus sınırında yer alan ve geçtiğimiz günlerde Rus ordusundan temizlenen Çernihiv kentinde, Rusların geride bıraktığı patlayıcı maddeler toplanarak imha edilmeye devam ediyor. Ukrayna Acil Durumlar Servisi'ne bağlı ekipler, bomba arama köpeği ile çalışmalarını sürdürüyor.

Acil Durumlar Servisi tarafından yapılan açıklamada, “Çernihiv'e bağlı Shestovitsa köyünde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından imha edilen Rus askerlerine ait teknik araçların olduğu yerlerde çok sayıda bomba ve mayın gibi patlayıcı maddeler bulundu. Ekibimiz yaşam alanlarının her metresini temizliyor. İnsanları patlayıcı maddelere yönelik bilgilendirme amacıyla broşürler dağıtılıyor. Yaşlısından çocuğuna herkesin sevdiği köpeğimiz Patron da yardım ediyor. Arkadaşlar, toprakları temizleme çalışmalarımız sürüyor. Dikkatli olun ve evlerinize dönmekte acele etmeyin. İmha edilmiş araçların yanından geçmeyin ve ormanlara gitmeyin güvenli olmayabilir. Şüpheli nesneler görürseniz 101 ya da 102 numaralarını arayın” ifadeleri kullanıldı.

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