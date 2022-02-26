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Ukrayna’da Türk vatandaşı 3 kız mahsur kaldı

Ukrayna'nın Lviv kentinde Rusya'nın saldırılarının ardından mahsur kalan Türk vatandaşı 3 kız, yetkililerden yardım istedi.

Sozcu.com.tr
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Ukrayna’da Türk vatandaşı 3 kız mahsur kaldı

Rusya’nın Ukrayna’ya düzenlediği saldırılar devam ederken, ülkenin Lviv kentinde mahsur kalan Türk vatandaşı Çağla Güntekin, Ece Üner ve Emine Şahin, kaydettikleri görüntüler aracılığıyla yetkilerden yardım istedi.

Görüntülerde, Ukrayna’ya iş için geldiklerini ve sağlık çalışanı olduklarını belirten Üner, Ukrayna vatandaşı olmadıkları için otellerde kalamadıklarını ifade etti.

Ayrıca Güntekin, Ukrayna’ca bilmediklerini, tercümanlarının kaçtığını ve geceyi sokakta geçirmek mecburiyetinde kaldıklarını kaydetti. Mahsur kalanlardan Emine Şahin ise, dolandırıldıklarını belirterek, yetkililerin kendilerine yardım etmesini istedi.

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