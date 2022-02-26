Ukrayna’ya destek yürüyüşüne binlerce kişi katıldı

Estonya Devlet Başkanı Alar Karisin de katılımıyla Estonya'da binlerce kişi, Ukrayna'ya destek veren gösteride yer aldı. Karis "Estonya ve Ukrayna, tarihin aynı tarafındadır" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Estonya’nın başkenti Tallinn’de bugün Estonya Devlet Başkanı Alar Karis ve binlerce Estonyalı, Ukrayna’ya destek amaçlı gösteri yaptı.

Karis “Bugün Ukrayna’yı desteklemek için Tallinn’de düzenlenen büyük toplantıda, Salı günü Kiev’de Zelenski tarafından bana verilen güzel hediyeyi giydim. Bu Rusya’nın savaşı değil, bu Putin’in savaşıdır. Avrupa’nın kalbinde” dedi.

ESTONYA TARİHİNDEKİ EN BÜYÜK GÖSTERİ

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise “Estonya’nın modern tarihindeki en büyük gösteri Ukrayna’yı desteklemek için gerçekleşti. Estonya halkına ve Alar Karis’e bu zor zamanlarda dayanışmaları için minnettarım. Sayın Başkan, bizim vyshyvankamız size çok yakışıyor” dedi.

Vyshyvanka, Ukrayna kültürüne ait ulusal işlemeli bir gömlek olarak biliniyor.