Üst düzey ABD komutanı: Biden, Putin’i işgalden caydırma konusunda başarısız oldu

ABD'nin üst düzey isimlerinden Avrupa'da görevli komutan General Tod Wolters, Joe Biden yönetiminin Putin'i işgalden caydırma konusunda 'başarısız' olduğunu söyledi.

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ABD’nin üst düzey isimlerinden Avrupa’da görevli komutan General Tod Wolters’tan Rusya’nın Ukrayna’yı işgaliyle ilgili itiraf gibi bir açıklama geldi.

Wolters, bugün yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’yı işgalini durdurma çabalarının ‘başarısız’ olduğunu itiraf etti.

Rusya’nın Ukrayna’ya işgal hazırlığı sırasında Başkan Biden, Moskova’ya yaptırımları artırmak ve NATO’nun doğu kanadını güçlendirmek için askerleri yerleştirmek için müttefiklerle birlikte çalıştı.

‘CEVAP ÇOK AÇIK’

Biden, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada her ne kadar bu çabanın işgali caydırmanın bir parçası olmadığını söylese de, Avrupa Komutanlığı başkanı General Tod Walters, farklı düşünüyordu.

Walters, kendisine yöneltilen ‘Bir muharip komutan olarak Vladimir Putin’i Ukrayna’yı işgal etmekten caydırmayı amaçlayan çabanın parçası olduğunuzu hissettiniz mi?’ sorusuna ‘Evet’ yanıtını verirken, ‘Ukrayna’da caydırıcılığın başarısız olduğunu söylemek adil olur mu?’ sorusunu yöneltti. “Rus tanklarının 35 gün önce Ukrayna’ya giriş şekli göz önüne alındığında, cevap açık görünebilir.” yanıtını verdi.

BİDEN ISRAR EDİYOR

Ancak Biden yönetimi, yaptırımları hiçbir zaman caydırıcı olarak tasarlanmadığı için stratejisinin başarısız olmadığı konusunda ısrarcı.

Biden, geçen hafta kendisini sorgulayan bir gazeteciye, “Bir şeyi açıklığa kavuşturalım. Hatırlıyor musun, başından beri, yaptırımların onu caydıracağını söylemedim. dedi.

Ancak Dışişleri Bakanı Antony Blinken CNN’e verdiği röportajda, yaptırımların amacının ‘ilk aşamada Rusya’yı savaşa girmekten caydırmak olduğunu’ söyledi.

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