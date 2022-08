Washington Post: FBI Trump’ın evinde nükleer belge aradı

Washington Post, eski Başkan Donald Trump'ın Florida'daki evine düzenlenen baskında nükleer silahlarla ilgili belgelerin arandığını iddia etti.

Eski başkan Donald Trump’ın, geçtiğimiz 8 Ağustos günü Florida eyaletinde yer alan Mar-A-Lago tatil köyündeki malikanesine yapılan baskında aranan ‘gizli belge’lerin nükleer silahlarla ilgili olduğu öne sürüldü.

Washington Post’a göre, ABD federal ajanları bu hafta eski Başkan Donald Trump’ın Florida’daki evine baskın düzenlediklerinde nükleer silahlarla ilgili belgeler arıyorlardı. WP, bu tür belgelerin eski cumhurbaşkanının Palm Beach’teki Mar-a-Lago beldesinde bulunup bulunmadığının net olmadığını bildirdi.

BAŞKANDAN BAŞKANA GEÇİYOR

ABD’de başkan seçiminin ardından düzenlenen yemin töreninde “nükleer futbol topu” takma adlı bir omuz çantası bir askeri personel tarafından yeni başkana teslim ediliyor. Çanta, gizli bilgiler ve kodların yer aldığı bir dijital yazılım içeriyor.

33 MİLYON SAYFA BELGEYİ SORDU

Eski başkan Donald Trump, geçtiğimiz 8 Ağustos günü Florida eyaletinde yer alan Mar-A-Lago tatil köyündeki malikanesine yapılan baskını bizzat onayladığını açıklayan ABD Adalet Bakanı Merrick Garland'a kendi sosyal medya platformu Truth Social'daki hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Trump baskından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi ve daha önceki ABD başkanı Barack Obama'nın Beyaz Saray'dan kaçırdığı 33 milyon sayfalık belgelerin peşine neden düşülmediğini sordu. Bilindiği gibi, Trump'ın mülkünde 8 Ağustos günü FBI tarafından yapılan aramanın, Trump'ın başkanlık dönemi sırasında Florida'daki evine gizli belgeleri getirip getirmediğine ilişkin yürütülen bir soruşturma ile ilgili olduğu aktarılmıştı.

EŞİNİN KİŞİSEL EŞYALARINI, KIYAFETLERİNİ DE ARAMIŞLAR

Donald Trump bugün yaptığı paylaşımda “Başkan Obama tarafından Chicago'ya götürülen 33 milyon sayfalık belgeye ne oldu, diye sormaya devam ediyorum. Yalan haber medyası bu konuda konuşmayı reddediyor. İptal edilmesini istiyorlar.” sözlerini kullandı.

Trump'ın yaptığı diğer paylaşımlarda evinde yapılan aramadan büyük rahatsızlık duyduğu görüldü. “Avukatlarım ve temsilcilerim tam bir işbirliği içindeydi ve çok iyi ilişkiler kurulmuştu. Hükümet, elimizde olduğunca her istediğini alabilmişti. Bizden belirli bir alanın kilitlenmesini istediler, yaptık! Her şey çok iyi gidiyordu, önceki başkanların birçoğundan daha iyiydi ama sonra birdenbire, hiçbir uyarı yapılmadan Mar-A-Lago'daki mülküme sabah 6:30'da çok sayıda ajan ve ‘kasa hırsızları’ tarafından baskın yapıldı. Hadlerini çok aştılar. Çılgın!”

“Az önce ajanların First Lady'nin dolaplarını aradıklarını ve kıyafetleriyle kişisel eşyalarını karıştırdığını öğrendim. Şaşırtıcı bir şekilde, darmadağınık bırakılmış. Vay!”

Trump'ın bu paylaşımları, ABD Adalet Bakanı Merrick Garland'ın düzenlediği basın toplantısında, eski başkanın Florida Mar-A-Lago tatil köyündeki malikanesine yapılan aramanın emrini bizzat onayladığını açıklamasının ardından geldi.

