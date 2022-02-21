Zirve için anlaştılar

ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna konusunda bir zirve düzenleme konusunda prensipte anlaştı

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ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Ukrayna konusunda yapılacak zirve için prensipte anlaştı. Beyaz Saray, bir istila gerçekleşmemesi halinde ABD Başkanı Joe Biden’ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapılacak zirveyi prensipte kabul ettiğini açıkladı. Gelecek hafta iki ülkenin dışişleri bakanlarının ardından Ukrayna krizi için iki lider bir araya gelecek..

Bu arada Beyaz Saray Basın Sözcüsü Jen Psaki “Şu anda Rusya’nın çok yakında Ukrayna’ya tam kapsamlı bir saldırı konusunda hazırlıklarını sürdürdüğü görülüyor” açıklamasını yaptı. REUTERS