Yunan bakan, Süleyman Soylu’yu etiketledi

Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarakis, Mikonos yakınlarında 100'den fazla göçmeni kurtardıklarını açıklarken, olayla ilgili Twitter'dan Süleyman Soylu'yu da etiketleyerek açıklama yaptı.

Yaşar ANTER

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Ege'deki sosyetenin tatil cenneti Mikonos Adası yakınlarında bir teknenin batması sonucu yapılan operasyonda 108 göçmen kurtarıldı, 4 göçmenin kayıp olduğu belirtildi.

Sahil güvenlik AFP’ye verdiği demeçte, liman polisinin Türkiye’den gelen ve batmak üzere olan gemiye yardım etmek için üç tekne ve bir römorkör göndererek imdat çağrısına yanıt verildiğini söyledi.

Bu arada göçmenlere yönelik kurtarma operasyonu ile ilgili bilgi veren Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarakis'in attığı tweet'te İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu etiketlemesi dikkat çekti.

Mitarakis, Türkiye’ye insan hayatını korumak ve kaçakçılık şebekelerini ortadan kaldırmak için daha iyi bir iş çıkarması çağrısında bulundu.

Mayıs ayında Yunan makamları, yaklaşık 600 göçmenin komşu Türkiye’den Ege Denizi’ni geçerek Yunanistan’a girmeye çalıştığını, bunun da bir ay içerisindeki en yüksek rakamı temsil ettiğini söyledi.

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