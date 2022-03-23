Yunanistan 3 Türk göçmen kaçakçısını tutukladı

Türkiye kıyılarından yelkenli tekneye bindirdikleri 98 göçmeni Yunanistan üzerinden İtalya’ya götürmek için yola çıkan üç Türk organizatör Bodrum açıklarında Yunanistan sahil güvenliği tarafından yakalanarak tutuklandı.

Yaşar ANTER

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Yunanistan’a insan kaçakçılığı yapan 3 Türk yakalandı…

Muğla kıyılarından yelkenli tekneye bindirdikleri 98 göçmeni Yunanistan üzerinden İtalya'ya götürmek üzere yola çıkan ve Bodrum'a 18 mil uzaklıktaki Leros adası açıklarında fırtınalı gecede batma tehlikesi geçiren tekneden Yunanistan sahil güvenliği tarafından kurtarılarak Leros Adası'na götürülen 101 kişinin arasındaki 3 kişinin Türk organizatörü olduğu ortaya çıktı.

ÜÇ TÜRK ORGANİZATÖR ÇIKTI

İki Türk'ün kaptan birisinin ise su sporları çalıştırıcı olduğu belirtilen üç Türk Leros adasında çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Leros adasının yayın organı www.lerosnews.gr'nin haberine göre Yunanistan polisinden yapılan açıklamada tutuklanan 3 Türk'ün Türkiye'de bir ayağı bulunan uluslararası göçmen kaçakçılığı şebekesinin üyeleri olduğu daha önce de Ege Denizi'nde göçmen kaçakçılığı yaptıklarının belirlendiği açıklandı.

Üç Türk denizci ülkeye yasadışı yollardan girmek, kaçakçılık yapmak ve uluslar arası göçmen kaçakçılığı şebekesine üye olmaktan yargılanacağı belirtildi.

Üç denizcinin Leros cezaevine gönderildikleri belirtildi.

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