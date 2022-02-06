Yunanistan’da 3 dağcı kayboldu

Yunanistan’ın Mora Yarımadası’ndaki Helmos Dağı’na tırmanan ve tipiye yakalanan üç dağcının kaybolması üzerine arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Yaşar ANTER

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Yunanistan'ın Mora Yarımadası'ndaki Patras ilinin Kalavrit'a kasabası yakınlarındaki Helmos Dağı'na tırmanan ve yaşları 50-55 arasında olan üç dağcının aniden bastıran tipi sonrasında geri dönmemesi üzerine arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

3 dağcının Cumartesi günü sabah saatlerinde Kalavrita'nın Stygma bölgesinden Helmos Dağı'na tırmandıkları Kayak Merkezi'nde araçlarını bıraktıktan sonra yollarına yürüyerek devam ettiler. Dün akşam saatlerinde geri dönmeyen üç dağcı için kayak merkezinin yöneticilerine telefon ile ulaşamayınca arama kurtarma birimlerine haber verildi.

Bu sabahtan itibaren bölgeye Dağcılık Arama Kurtarma Derneği ekibi ile 22 itfaiyeci ve çok sayıda sağlık ekibi, iş makinaları, kar motosikletleri ve 2 helikopter yönlendirildi.

Bölgede hava sıcaklığının eksi 10'lara kadar düştüğü arama kurtarma çalışmalarının güçlükle yapılabildiği belirtildi. Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

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