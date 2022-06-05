Yunanistan’da bir günde 61 orman yangını

Yunanistan, dünden beri orman yangınlarıyla boğuşuyor. Ülkede İklim Krizi ve Sivil Savunma Bakanı, "İklim değişikliği nedeniyle bu yaz çok zorlu geçecek" uyarısında bulundu. 6 AB ülkesinin itfaiyelerini bu yaz Yunanistan'd konuşlandıracağı belirtildi.

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Yunanistan dünden beri orman yangınlarıyla boğuşuyor. Ülke genelinde Cumartesi günü 61 orman yangını meydana geldi.

Başkent Atina’da sahile yakın bölgede meydana gelen orman yangını kontrol altına alınırken, Atina’da hava sıcaklığı 36 derece olarak ölçüldü. Sert rüzgarların da yangınların yayılmasını kolaylaştırdığı aktarıldı.

CAN KAYBI BİLGİSİ PAYLAŞILMADI

İtfaiyenin aktardığı bilgilere göre, Ano Voula banliyösünde yangının yol açtığı duman nedeniyle yüzlerce kişi tahliye edildi. Yangın nedeniyle çok fazla binada hasar meydana gelirken, henüz bir can kaybı bilgisi paylaşılmadı.

Yangın söndürme çalışmalarında yaklaşık 300 itfaiye çalışanı, 65 araç, 2 helikopter ve 2 uçak yer aldı.

Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Savunma Bakanı Hristos Stilianides, devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, “İklim değişikliği nedeniyle bu yaz çok zorlu geçecek” diye konuştu.

Ülkede bu yaz patlak vermesi olası orman yangınlarıyla mücadele etmek üzere, Almanya ve beş diğer Avrupa ülkesinin itfaiyelerinin Yunanistan’da konuşlandırılmasının planlandığı bildirildi.

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