Yunanistan’daki yanan feribottan kurtarılan Türkler dehşet anlarını anlattı

Yunanistan açıklarında sabah saatlerinde seyir halindeki bir feribotta çıkan yangından kurtarılan Türkler, “Filikalara geç alındık” dedi.

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Cuma günü, Yunanistan – İtalya seferini yaparken büyük bir yangına sahne olan Euroferry Olympia’da bulunan 25 Türk'ten 21'i kurtarılarak önce Atina Başkonsolosluğu'na ardından Türkiye'nin Gümülcine Konsolosluğu'na gönderildi. Buradan İpsala Sınır Kapısı'na yönlendirilen vatandaşlar Türkiye'ye ulaştı.

Feribottan kurtarılan 2 Türk vatandaşı o anlar için, “Saat 04.00-04.30 gibi görevliler tarafından uyarılarak uyandırıldık. Herkes telaşla, can havliyle toplanma merkezinde toplandık. Can yeleklerini giyip beklemeye başladık ama çok fazla duman ve yanık kokusu vardı” dedi.

“FİLİKALARA GEÇ ALINDIK”

Feribottan tahliyelere geç kalındığını ifade eden Türk vatandaşları, “Son ana kadar bizi filikalara bindirmediler. Yaklaşık 10 dakika sonra olduğumuz yer yandı. Biz filikayla geminin yarısına kadar inmeden, bizim arabalarımız en üstteydi yangın orayı sardı. Gemi personeli de telaşlıydı. Onların da çok büyük çabası oldu, haklarını yiyemeyiz ama son ana kadar neden bekletildik onu bilmiyoruz. Filikalara geç alındık. Biz Arnavutluk'la Yunanistan'ın tam ortasındaydık. Filika ile denize indikten sonra 1-1.30 saat bekledik. Ne Yunanistan kurtarma gemisi geldi, ne de Arnavutluk. Biz sadece İtalyan gemisini gördük bizi onlar kurtardı. Toplanma merkezi gibi kapalı bir bölüme alındık. Kaydımız yapıldı, meyve suyu ve sandviç ikram ettiler. Gerekli şeyleri yapmaya çalıştılar. Çok kalabalıktık, 200-300 kişiydik. Sonsuz teşekkürler. Bizi vatanımıza kavuşturacaklar” dedi. (İHA)

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