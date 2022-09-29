Yunanistan’dan dikkat çeken hamle: Tüm donanmayla Ege’de tatbikat

Türkiye ve Yunanistan arasında gerilim karşılıklı açıklama ve adımlarla hızla artarken Atina’dan Ankara’ya gözdağı niteliğinde bir hamle geldi.

Sozcu.com.tr

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Yunanistan’ın uluslararası anlaşmaları ihlal ederek Ege adalarına ABD menşeli zırhlı araç çıkarmasıyla giderek büyüyen kriz gündemden düşmüyor.

Türkiye ile Yunanistan arasında son dönemde büyüyen gerginlik Ege'de suların ısınmasına yol açarken Yunanistan ordusundan da dikkat çeken bir adım geldi.

Yunan basını, Atina'nın tüm donanmasını Ege Denizi'nde konuşlandırdığını duyurdu. Greek City Times sitesinin haberine göre, Yunanistan donanmasının tüm unsurlarını Fransa'yla düzenlenen ortak tatbikat kapsamında Ege'ye gönderdi.

‘ÇATIŞMA İHTİMALİNİN ARTTIĞI BİR DÖNEMDE…’

Savaş uçaklarının, denizaltıların ve füze taşıyan gemilerin de katıldığı tatbikatta olası bir çatışmaya karşı hazırlık yapılacağı belirtildi. Haberlerde, tatbikatın Türkiye'yle olası bir çatışmanın gündemde olduğu bir dönemde gerçekleştiğine dikkat çekildi.

Yunanistan’ın uluslararası hukuka aykırı şekilde Ege’deki GASA kapsamında bulunan Midilli ve Sisam adalarına zırhlı araçlar sevk etmesinin ardından Türkiye’nin Yunanistan ve ABD’ye nota vermesi bölgede gerilimi daha da artırmıştı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Batı Trakya ve adalara yığılan silahlar bizim için anlam ifade etmez çünkü gücümüz bunların çok ötesinde ama bunun gizli işgal anlamına geldiğini hatırlatırız” demişti.

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ise son açıklamasında, “Sınırlarımız mavidir, gri değildir. Hükümetimizin önceliği silahlı kuvvetlerimizi güçlendirmektir” diye konuştu.

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