Yunanistan’dan Türkiye’ye Türkçe tweet’le yanıt

Türkiye ile Yunanistan arasında son dönemde karşılıklı açıklamalar gerilimi tırmandırırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atina yönetimini hedef alan sert açıklamalarına bir yanıt da Yunanistan’ın eski başbakanı ve ana muhalefet lideri Çipras’tan geldi.

Sozcu.com.tr

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan’ın adaları silahlandırmasına ilişkin “Yunanistan'ı, tıpkı bir asır önce olduğu gibi pişmanlıkla sonuçlanacak hayallerden, söylemlerden ve eylemlerden uzak durması, aklını başına alması konusunda tekrar ikaz ediyoruz” çıkışı Yunanistan'da yankı buldu.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, dün ‘uluslararası anlaşmalarla oluşan durumu' gösterdiğini öne süren haritalar ile Ankara'ya yanıt vermişti.

Bunun ardından sosyal medya hesabından dün Türkçe, Yunanca ve İngilizce paylaşım yapan Erdoğan, “Türkiye, Ege’deki haklarından vazgeçmeyeceği gibi adaların silahlandırılması konusunda uluslararası anlaşmaların kendisine tanıdığı yetkileri gerektiğinde kullanmaktan da geri durmayacaktır” ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan'ın mesajlarının ardından Yunanistan ana muhalefet lideri Aleksis Çipras, Twitter'da Türkçe bir paylaşım yaptı. Syriza partisi lideri ve Eski Başbakan Çipras “Yunanistan egemenliğini her türlü tehdide karşı koruyacaktır. O halde kışkırtmalara son verelim ve uluslararası hukuk temelinde diyaloğa geri dönelim. Hepimizin karşı karşıya olduğu ekonomik krize cevap aşırı milliyetçilik değildir” diye yazdı.

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