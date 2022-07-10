Zelenskiy büyükelçileri görevden aldı
24 Şubat'tan beri Rusya ile savaşın içinde olan Ukrayna'dan dikkat çekici bir hamle geldi.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, dün başkanlık kararıyla Almanya, Norveç ve Hindistan dahil bir dizi büyükelçiyi görevinden aldı.
Ukrayna Devlet Başkanlığı ofisinden dün yapılan açıklamada, Ukrayna’nın Almanya, Macaristan, Norveç, Hindistan, Maldivler, Nepal, Sri Lanka, Bangladeş ve Çek Cumhuriyeti Büyükelçilerinin’ görevden alındığı duyuruldu. Görevden almaların Devlet Başkanı Zelenskiy’nin kararıyla yapıldığı belirtildi.