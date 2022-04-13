Zelenskiy: Moskova fosfor bombası kullanıyor

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rus ordusunun bölgede fosfor bombası kullandığını iddia etti.

Sozcu.com.tr

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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Ukrayna lideri Zelenskiy, Estonya parlamentosuna konuştu… Estonyalı vekillere seslenen Zelenskiy, Rus askerlerinin Ukrayna’da fosfor bombası kullandığını iddia etti.

Zelenskiy bu iddiayı destekleyecek kanıt sunmazken, açıklamaları aktaran Reuters haber ajansı da bu iddiaların doğrulanamadığını dile getirdi. Zelenskiy, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarını durdurmak için daha fazla yaptırım uygulanması gerektiğini söyledi.

Zelenskiy, Rusya’nın barış müzakerelerinde anlaşmasını imzalaması için yaptırımların kritik bir önemi olduğunu söyledi.

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