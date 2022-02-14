Zelenskiy ülkeden kaçanlara 24 saat süre verdi

Rusya’nın Ukrayna’ya saldıracağı ihtimaline karşı ülkeyi özel uçaklarla terk eden milletvekillerine ve iş adamlarına seslenen Zelenskiy, "Fazlalıklar gider, Ukrayna vatandaşları kalır. Size 24 saat içinde ülkeye dönme çağrısı yapıyorum. Aksi halde haklarında ciddi kararlar almak zorunda kalırız ve bu kararları alırız" ifadelerini kullandı.

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir araya geldi. Zelenskiy ve Scholz, ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

AB’NİN GÜVENLİĞİNE VURGU YAPTI

Zelenskiy yaptığı konuşmada, Ukrayna'nın güvenliğinin Avrupa için kritik önemde olduğuna vurgu yaparak, “Ukrayna'nın güvenliği Avrupa'nın güvenliği demektir. Kuzey Akımı 2 projesinin risklerini de görüşmemizde değerlendirdik. Bunun jeopolitik bir silah olduğunu anlıyor ve enerji garantisi ile enerji güvenliği istiyoruz. Ukrayna'da bugün Avrupa'nın gelecekteki güvenlik mimarisi oluşturuluyor. Ukrayna'ya Avrupa'dan gelecek güvenlik, ekonomik ve enerjik destek çok önemli” ifadelerini kullandı.

“KALANLAR BİZDENDİR”

Rusya'nın Ukrayna'ya saldıracağı ihtimaline karşı ülkeyi özel uçaklarla terk eden milletvekillerine ve iş adamlarına seslenen Zelenskiy, “Kalanlar bizimle olanlardır ve bizdendir. Fazlalıklar gider, Ukrayna vatandaşları kalır. Size 24 saat içinde ülkeye dönme çağrısı yapıyorum. Aksi halde haklarında ciddi kararlar almak zorunda kalırız ve bu kararları alırız” ifadelerini kullandı.

“ÖNCELİKLE DİPLOMATİK BİR ÇÖZÜM BULMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Scholz ise yaptığı konuşmada, “Öncelikle diplomatik bir çözüm bulmaya çalışıyoruz. Herhangi bir askeri tehlike durumu olmamasına rağmen Rusya’nın Ukrayna sınırındaki tatbikatlarının kabul edilir bir durum değildir. Rusya, Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü bir kez daha ihlal ederse, ne yapacağımızı biliyoruz” dedi.

“MÜZAKERE EDİLEMEZ”

“Bir kez daha netleştirmek istiyorum, Ukrayna’nın egemenliği ve toprak bütünlüğü esastır ve müzakere edilemez” ifadelerini kullanan Scholz, “Şimdi Rusya’dan gerilimi düşürmeye yönelik adımlar bekliyoruz. Aksi takdirde ‘ağır ekonomik, jeopolitik ve mali sonuçları' olacaktır. Bunu yarın Moskova’da da söyleyeceğim” dedi.

Almanya’nın son sekiz yılda ekonomik olarak Ukrayna’ya en çok destek olan ülke olduğunu hatırlatan Başbakan Schol, desteklerinin ve yatırımlarının devam edeceğini aktardı.

PUTİN’LE BİR ARAYA GELECEK

Öte yandan Scholz, yarın Moskova'ya giderek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek.

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