Zelenskiy’den müzakere açıklaması: Aliyev ve Erdoğan teklif etti

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ülkeyi kurtarmak için ne kadar sürerse sürsün savaşacağız" diyen Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Aliyev ve Erdoğan müzakereleri organize etmeyi teklif etti" ifadelerini kullandı. Zelenskiy, teklife cevabında "Bu ancak memnuniyetle karşılanabilir" dedi.

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Ukrayna'ya petrol ürünleriyle yardım etme sözü verdiğini söyledi.

Zelenskiy'in açıklamasına göre, Aliyev ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kendisi ile gerçekleştirdiği görüşme sırasında Rusya ile müzakereleri organize etmeyi teklif etti.

Zelenskiy, akşam saatlerinde ülkesindeki durumla ilgili yayınladığı video mesajında, “Cumhurbaşkanı Aliyev ve Erdoğan, Rusya ile müzakereler düzenlemeyi teklif etti. Bu ancak memnuniyetle karşılanabilir” dedi.

UKRAYNA’DAN DİRENİŞ MESAJI

Zelenskiy, mesajında Rusya’nın saldırılarına karşı direniş ve kararlılık mesajı da verdi.

Zelenskiy, “Ülkeyi kurtarmak için ne kadar sürerse sürsün savaşacağız. Çocuklar zaten sığınaklarda doğmuşsa, şüphesiz düşmanın şansı yoktur” dedi.

Öte yandan, dünya genelindeki Ukrayna’ya destek eylemlerinden fotoğraflar paylaşan Zelenskiy, “Tüm dünya Ukrayna’yı destekliyor! Bizim için gerçek ve zafer” ifadelerini kullandı.

“PLANLARINI BOZDUK”

Zelenskiy, gün içinde yaptığı başka açıklamada da “Düşman saldırılarına direndik ve başarıyla püskürttük. Devletimizin birçok il ve ilçesinde çatışma devam ediyor. Neyi savunduğumuzu biliyoruz. Vatan, toprak, çocukların geleceği. Kiev ve başkentin etrafındaki kilit şehirler ordumuz tarafından kontrol ediliyor. İşgalciler devletimizin merkezini bloke etmek ve Donetsk’te olduğu gibi kuklalarını buraya koymak istedi. Planlarını bozduk” mesajlarına yer verdi.

“UKRAYNA DİRENECEK”

Eski Ukrayna Başbakanı Yuliya Timoşenko da Instragram hesabından silahlı fotoğrafını paylaşarak “Ukrayna direnecek! Rus savaş gemisi, hayır git” mesajını paylaştı.

ZELENSKİY'DEN ALİYEV'E TEŞEKKÜR TELEFONU

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin kendisini arayarak teşekkür ettiğini duyurdu.

Aliyev'in resmi hesabından yapılan açıklamada, “Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ateşkesin sağlanması, anlaşmazlığın siyasi düzeyde çözülmesi için gösterdiği çabalardan dolayı ve Ukrayna halkına ilaç ve tıbbi malzeme gönderdiği için Azerbaycan Cumhurbaşkanı'na teşekkür etti” ifadelerine yer verildi.

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