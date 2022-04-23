Zelenskiy’den referandum resti: Çekiliriz

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, savaşı sona erdirmek için Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmek istediğini söyledi. Zelenskiy, "Mariupol'da insanlarımız yok edilirse ve işgal altındaki bölgelerde sözde referandumlar yapılırsa müzakereden çekileceğiz" dedi.

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, başkent Kiev'deki bir metro istasyonunda basın mensuplarıyla toplantı düzenledi.

Zelenskiy, toplantıda Avrupa Birliği ülkelerinden gelen silah yardımına değinerek, “Batının yaptığı silah yardımlarına gelince, Rusya bu konuda ne düşünüyor umurumuzda değil. Ruslar da bize çok silah yardımı yaptılar. Silahları bırakıp kaçtılar. Mariupol kenti bizim için çok önemli. Mariupol'deki insanlarımız öldürülürse, Ukrayna'nın işgal altındaki topraklarında referandum düzenlenmeye kalkılırsa Ukrayna tüm anlaşmaları fes eder” ifadelerini kullandı.

“RUSYA'DA BİZE SAYGI DUYMUYORLAR”

Ukrayna'nın verdiği mücadeleye değinen Zelenskiy, “Rusya'da bize saygı duymuyorlar. Ülkemizi bağımsız olarak görmüyorlar, değerlerimize ve kültürümüze saygı duymuyorlar. Özgürlük ve yaşama hakkımızın olmadığını düşünüyorlar. Biz buna karşı mücadele ediyoruz. Silahlarımız çok oldukça işgal altındaki topraklarımızı geri alacağız. Geçici olarak işgal ettikleri bölgeleri geri alacağız ve bu onlarca yıl sonra olmayacak. Topraklarımızı uzunca süre savunacak ülke haline geldik. Kazandığımızda Avrupa'daki en güçlü ve tecrübeli ordulardan biri olacağız” dedi.

TÜRKİYE AÇIKLAMASI

Zelenskiy, Türkiye'deki görüşmelerin bir nebze olumlu karşılık bulduğunu ifade ederek, şunları söyledi;

*Türkiye'deki görüşmelerden sonra Rusya pozitif adımlar atmaya başladı. Daha sonra halk eleştirisine maruz kaldılar.

*En güncel konular arasında Ukrayna'nın güvenliği, Donbas ve Kırım'ın kaderi var. Rusya Devlet Başkanıyla görüşmek istemiyorum ama bu problemi diplomatik yolla çözeceksek mecburum.

*Putin'in yargılanmasını istiyor muyum konusuna gelince eminim ki yargılanacaklar. Biz uluslararası yargılanmaların sürecini biliyoruz. Yıllarca sürecek ama biz bekleyeceğiz ve çocuklarımız da bekleyecek.

“MOLDOVA'YA KADAR KORİDOR AÇACAKLAR”

Rusya'nın işgalinin Ukrayna ile sınırlı kalmayacağını ifade eden Zelenskiy, “Odessa'da Mariupol gibi olur mu evet olabilir. Binlerce tankı ve zırhlıları var. Moldova'ya kadar koridor açacaklar. Onların duracaklarına inanmıyorum. Ama kimyasal silah kullanma konusunda ise, günümüz dünyasında nükleer silah kullanmak için gerçek dünyayla irtibatınızın kalmaması gerekiyor. Rusya gerçek dünya ile bağlarını koparmadıkça nükleer silah kullanmayacaktır” şeklinde konuştu.

MÜZAKERE AÇIKLAMASI

Zelenskiy, “Mariupol’da insanlarımız yok edilirse ve işgal altındaki bölgelerde sözde referandumlar yapılırsa müzakereden çekileceğiz” dedi.

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