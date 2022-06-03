5 üniversiteye yeni rektör ve YÖK’e 5 yeni üye

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 5 üniversiteye yeni rektör atanırken, Yükseköğretim Kurulu'nda (YÖK) 6 üyenin görevlerine son verilmesi ve 5 yeni üyenin seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Erhan Özden, Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğüne Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü Prof. Dr. Cemal Yıldız, İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Bahri Şahin, Ankara Bilim Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Yavuz Demir ve Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Muzaffer Elmas atandı.

Söz konusu atamaların, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 13’üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2, 3 ve 7’nci maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.

5 YENİ ÜYE

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, Yükseköğretim Kurulunda (YÖK) 6 üyenin görevlerine son verildi, 5 yeni üye seçildi.

YÖK’te 6 üyenin görevlerine son verilmesi ve 5 yeni üyenin seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, YÖK üyeleri Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan, H. Abdullah Kaya, Prof. Dr. Murat Tuncer, Prof. Dr. Mehmet Şişman, Prof. Dr. Hayati Develi ve Prof. Dr. Mustafa Çiçekler’in görevlerine son verildi. YÖK üyeliklerine ise Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, Prof. Dr. Halit Eyüp Özdemir, Prof. Dr. Ayşen Gürcan, Prof. Dr. Mürteza Bedir ve Prof. Dr. Haldun Göktaş seçildi.

Söz konusu kararlar 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 6’ncı maddesinin 1/b bendi ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2, 3 ve 7’nci maddeleri gereğince verildi. (DHA)