AÖF kayıt yenileme son günü: AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır?

AÖF üzerinden eğitim hayatlarını sürdüren öğrenciler için kayıt yenileme dönemi sona eriyor. AÖF kayıt yenileme işlemleri 18 Şubat 2022 Cuma günü saat 22:00’da sona erecek. Kayıt yenileme işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile yapılıyor.

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AÖF kayıt yenileme işlemlerleri aof.anadolu.edu.tr üzerinden, 18 Şubat Cuma gününe kadar devam edecek. İşlemler sırasında uygulanması gereken adımlar büyük önem taşıyor. Öğrenciler ilk önce ders kayıtlarını yapacak sonrasında ise kayıt ücretini belirlenen bankalara yatırabilecek.

AÖF KAYIT YENİLEME EKRANI

AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

AÖF tarafından paylaşılan akademik takvime göre güz dönemi kayıt yenileme işlemleri 7 Şubat ile 18 Şubat tarihleri arasında yapılacak.

AÖF KAYIT YENİLEME ADIMLARI

Kayıt yenileme işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile yapılacak.

Kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecek.

Kayıt yenileme işlemini yapan öğrenciler aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Bilgi bağlantısından kayıtlarının yenilenip yenilenmediğini kayıt yenileme tarihleri içinde mutlaka kontrol etmelidir.

AÖF KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NASIL ÖDENİR?

Kayıt yenileme için yapmanız gereken ödemeleri Ziraat Bankası aracılığıyla aşağıdaki ödeme yöntemlerinden

biriyle gerçekleştirebilirsiniz:

• Kredi Kartı/Banka Kartı ile Ödeme

• İnternet Bankacılığı ile Ödeme

• ATM’den Ödeme (Kartlı/Kartsız)

• Mobil Bankacılık ile Ödeme

Kayıt yenilemenin son günü saat 22:30’a kadar tüm ödeme yöntemleriyle yapılabilecektir.

* Ziraat Bankası şubeleri içinden ödeme yapılmayacaktır.