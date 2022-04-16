AÖL kayıt yenileme ücreti ne kadar? Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme işlemi nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı Açıköğretim Lisesi (AÖL) kayıt yenileme işlemleri devam ediyor. Öğrencilik durumu “silik” veya “donuk” olan öğrenciler de belirtilen tarihler içerisinde AÖL kayıt yenileme işlemi gerçekleştirecek. Açık Öğretim Lisesi 2022-3 Dönemi ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 11 Nisan günü başlayıp 29 Nisan 2022 günü mesai bitiminde sona erecek. 2022 yılında bir dönem için kayıt yenileme sınav ücret olarak 50 TL ve halk eğitim merkezi okul aile birliği hesabına; 5 TL olarak belirlendi.

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Milli Eğitim Bakanlığı Açıköğretim Lisesi (AÖL) kayıt yenileme işlemleri başladı. Açık Öğretim Lisesi 2021-2022 Dönemi 3. dönem kayıt yenileme işlemleri 11 Nisan itibariyle başladı, 29 Nisan gününe kadar devam edecek. Öğrencilik durumu silik, donuk veya aktif olan öğrencilerimiz kayıt yenileme işlemi yaptıracak. AÖL kayıt il ve ilçelerde bulunan halk eğitimi merkezi müdürlüklerinde yapılacak.

AÇIK LİSE KAYIT VE KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

Açık Öğretim Lisesi 2022-3 Dönemi ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 11 Nisan günü başlayıp 29 Nisan 2022 günü mesai bitiminde sona erecektir.

AÖL KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

01 Temmuz 2022 tarihlerinde yapılacak olan 3. Dönem sınavlarına Açık Öğretim Lisesine kayıtlı öğrencilerden, sınavın yapıldığı ilk gün itibariyle on yedi (17) yaşını doldurmuş, on sekiz (18) yaşından gün almış olan öğrencilerimiz kayıt yenileme işlemini yaptırabilecektir.

Öğrencilik durumu silik, donuk veya aktif olan öğrencilerimizden 30 Haziran 2005 ve daha önceki doğumlular kayıt yenileme işlemi yaptıracaktır. Kayıt yenileme işlemini yaptırmayanlar III. Dönem sınavına katılamaz.

Öğrencilik durumu “ Silik, Donuk veya Aktif ” olan öğrencilerin kayıt yenileme sınav ücretini anlaşmalı bankalara yatırmış öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri sistem tarafından bir iş günü sonra otomatik olarak yapılacaktır. Bu öğrencilerin kayıt yenileme işlemlerini tamamlatmak için Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine müracaat etmelerine gerek yoktur.

KAYIT YENİLEME SINAV BEDELİ NASIL YATIRILACAK?

Tüm ödeme kanallarından yapılacak ödemelerde adayların katılacağı ilgili sınavın adıyla ücret yatırmaları gerekmektedir.

1- Kayıt yenileme sınav ücretini anlaşmalı bankaların ATM’lerinde yatırılmaktadır. ATM’lerden yatıracağınız ücretin mutlaka Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme sınav ücreti olarak yatırıldığına dikkat ediniz.

2- https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartı ile kayıt yenileme sınav ücretini yatırabilirsiniz.

3- T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasının internet bankacılığını kullanarak kayıt yenileme sınav ücretini yatırabilirsiniz.

Tahsilat esnasında adaylardan talep edilen telefon numarasının mümkün olduğunca adaya ait ve doğru olması zorunludur.

AÖL KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

Açık Öğretim Lisesine kayıt yenileme yaptıracak öğrenciler, her yıl belirlenen kayıt yenileme sınav ücretini ödemek zorundadır. 2022 yılında bir dönem için kayıt yenileme sınav ücret olarak 50 TL ve halk eğitim merkezi okul aile birliği hesabına; 5 TL olarak belirlenmiştir. 50 TL Açık Öğretim Lisesi Kayıt Yenileme Sınav Ücreti olarak anlaşmalı bankalara yatırılacak.

Kayıt yenileme işlemleri Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi tarafından otomatik olarak yapılmaktadır. Ancak kayıt yenileme işlemini halk eğitimi merkezi müdürlüğüne yaptıran öğrencilerimizden halk eğitimi merkezi müdürlüğünce makbuz karşılığında veya banka hesap numarasına yatırtarak 5 TL kayıt yenileme sınav ücreti alacaktır. Öğrencilerimizin ikinci bir defa sınav ücreti ödememesi için bulunulan dönem adına ödenmiş olan 5 TL kayıt yenileme Sınav Ücreti makbuzunu mutlaka saklamaları ve yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

Öğrenci, T.C. Kimlik Numarası beyan ederek T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasının bankamatiklerine (ATM) veya Türkiye Vakıflar Bankası şubelerine giderek ya da ilgili bankaların internet bankacılıkları üzerinden “MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü” hesabına 50 TL ödeyecek ve dekontu muhafaza edecektir. (T.C. vatandaşı olmayan öğrenci adayları ise İl Göç İdaresi Müdürlüklerinden alacakları yabancı kimlik numarası ile anlaşmalı bankalara müracaat edeceklerdir.)