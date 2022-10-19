Arabuluculuk sınav başvurusu başladı! Arabuluculuk sınavı başvuru ücreti ne kadar?

Arabuluculuk yapmak isteyen hukukçuların Adalet Bakanlığınca 4 Aralık'ta yapılacak Arabuluculuk sınavı başvuruları başladı. Başvuruları 26 Ekim'de sona erecek. Arabulucuk sınavı başvuru ücreti 310 lira olarak belirlendi.

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ÖSYM, binlerce hukukçunun merakla beklediği ‘Arabuluculuk Sınav'ı için başvuru sürecinin başladığını duyurdu. Başvurular, elektronik ortamda ÖSYM üzerinden yapılacak. Son başvuru tarihi 26 Ekim olan sınavın detayları yayınlana başvuru kılavuzu ile belirlendi.

ARABULUCULUK SINAV BAŞVURUSU

ARABULUCULUK SINAVI BAŞVURU KILAVUZU

ARABULUCULUK SINAVI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Arabuluculuk başvuru işlemleri, başvuru ekranı erişime açıldığı andan itibaren ais.osym.gov.tr adresi üzerinden yapılacak. Arabuluculuk başvuru kılavuzu da ÖSYM’nin sitesinden yayımlandı.

ARABULUCULUK NEDİR?

Arabuluculuk, hukuk sistemi gelişmiş ülkelerde yaygın olarak kullanılan bir “Alternatif uyuşmazlık çözümü” (ADR) yöntemidir. Arabuluculuk; tarafların içinde bulundukları uyuşmazlığı tarafsız bir üçüncü kişi yardımı ile mahkemeye gitmeden ya da mahkeme yönlendirmesiyle çözmelerinde kullanabilecekleri bir yöntemdir. Esnek ve etkili oluşu arabuluculuğun iş yaşamı, aile, okul ve hatta milletler arası uyuşmazlıklarda bile uyuşmazlığın taraflarını doğru noktada buluşturan bir uyuşmazlık çözüm yöntemi olmasını sağlamıştır. Aralarındaki uyuşmazlığı, kendi istekleriyle ya da bir mahkemenin önerisi ile arabulucunun eşliğinde çözmeye karar veren taraflar, uyuşmazlık konusunu arabulucuya ileterek, tamamen tarafsız, ön yargı ve yargıdan uzak bir arabulucu eşliğinde, sorunlarını tartışma ve kendileri için en iyi çözümü, bulma fırsatı elde ederler.