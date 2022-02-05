ATA AÖF sınav giriş belgesi! ATA AÖF sınavı kaç dakika sürüyor?

Üniversiteyi dışarıdan okuyan öğrenciler 5 Şubat ve 6 Şubat tarihlerinde ATA AÖF bütünleme sınavları olacak. Üç oturumdan oluşacak ATA AÖF sınavı ilk oturumları sabah, ikinci oturumları ise öğleden sonra başlayacak. Öğrencilere her ders için 30'ar dakika sınav süresi verilecek. ATA AÖF Giriş belgesi https://obs.atauni.edu.tr/ sayfasından sorgulanabiliyor.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

ATA AÖF giriş yerleri erişime açıldı. Atatürk Üniversitesi'ne bağlı ATA AÖF vize sınavları 5 Şubat – 6 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek. ATA AÖF sınav giriş yerleri https://obs.atauni.edu.tr adresinden giriş yaparak öğrenilebilecek. Aynı zamanda aynı adresten ATA AÖF sınav giriş belgeleri de çıkarılabilir. İşte detaylar…

ATA AÖF SINAV YERİ SORGULAMA

ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Giriş belgenizi almak için https://obs.atauni.edu.tr/ adresini ziyaret ediniz.

ATA AÖF SINAVI KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

Üç oturumdan oluşacak sınavı için öğrencilere her ders için 30'ar dakika sınav süresi verilecek.

ATA AÖF SINAV NE ZAMAN?

ATA AÖF ara sınavı 5 Şubat – 6 Şubat tarihlerinde yapılacak.