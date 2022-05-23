DGS başvuru son günü! DGS başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?

DGS sınavına başvurular için son gün geldi, Dikey Geçiş Sınavı başvuruları 23 Mayıs'ta yani bugün itibariyle sona erecek. Başvurular online olarak Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ais.osym.gov.tr adresi üzerinden yapılabiliyor. Bu yıl 3 Temmuz tarihinde yapılacak olan DGS için başvuru ücreti 190 lira olarak belirlendi.

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) kapsamında gerçekleştirilecek DGS için başvurular için son gün bugün. Önlisans eğitimlerini lisans seviyesine yükseltmek isteyen öğrenciler başvurularını bugün tamamlamak zorunda.

DGS BAŞVURU EKRANI (ÖSYM AİS)

DGS BAŞVURU KILAVUZU 2022

DGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

DGS başvuru işlemleri 13 Mayıs tarihinden itibaren ais.osym.gov.tr adresi üzerinden yapılacak. DGS başvuru kılavuzu da ÖSYM’nin sitesinden yayınlandı.

DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

DGS başvuruları 13 Mayıs – 23Mayıs tarihleri arasında yapılacak. Geç başvuru tarihi ise 31 Mayıs olarak belirlendi.

DGS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

DGS başvuru ücreti 2022 yılı için 190 lira olarak belirlendi.

DGS NASIL OLACAK?

DGS sınavı 150 dakika sürecek, sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacak. Testte, 50 sayısal ve 50 sözel olmak üzere toplam 100 soru yer alacak. Sınavda uygulanacak test, lisans öğrenimindeki başarıda etkili olan sayısal ve sözel içerikli akıl yürütme (muhakeme) becerilerinin ölçülmesini amaçlanıyor. Bu amaçla ilgili olarak hazırlanacak sorular, ön lisans programlarında kazanılan bilgi ve becerileri ölçmeye yönelik olmayacak. Test soruları, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacak.