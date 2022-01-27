EKPSS başvuru günü geldi! EKPSS başvurusu nasıl yapılır?
Kamuda görev almak isteyen adayların yıl boyunca çalışmalarını yürüttüğü EKPSS başvuru günü geldi. ÖSYM sınav takvimine göre EKPSS başvurusu 27 Ocak - 15 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilebilecek. Adaylar EKPSS başvuru işlemlerini ais.osym.gov.tr sayfası üzerinden gerçekleştirebilecek.
ÖSYM tarafından düzenlenen EKPSS 24 Nisan 2022 tarihinde uygulanacak. Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (2022-EKPSS) başvuruları bugünden itibaren başlayacak.
EKPSS BAŞVURU NE ZAMAN?
EKPSS başvuruları 2022 yılında 27 Ocak başlayacak ve 15 Şubat tarihinde sona erecek.
EKPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?
ÖSYM'nin açıklamasına göre EKPSS sınavına başvurular ÖSYM'nin aday işlemleri sistemi üzerinden gerçekleşecek. Ödemeler başvuru sırasında internet üzerinden yapılabilecek. Başvuru tarihleri arasında https://ais.osym.gov.tr/ sayfasından işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz.