Gözetmen öğretmen bulamayacaklar!..

ÖSYM’nin gözetmen ücretlerini eksik yatırdığı ve öğretmenler yerine sınavlarda kaymakamlık, valilik, maliye ve müftülük memurlarının sınav gözetmeni yapıldığı ortaya çıktı.

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ÖSYM'nin 2022 YKS gözetmen ücretlerinin eksik yatırılmasından sonra şimdi de 3.2 milyon kişinin girdiği sınavda öğretmenler yerine kaymakamlık, valilik, maliye ve müftülük memurlarının sınav gözetmeni yapıldığı ortaya çıktı.

“İMAMLAR YAPAR”

İstanbul'da sınavda salon başkanlığı yapan Öğretmen A.G. iddiaları doğrulayarak, “YKS'de her yıl görev alırım. Bu yıl çok şaşırdım. Görevli olduğum okulda 30 gözetmenin sadece 4'ü öğretmendi. Adliyede, maliyede, müftülükte, kaymakamlıktaki memurları getirip, üniversite sınavı yaptılar. ‘Hocam biz şimdi ne yapacağız' diye sürekli soruyorlardı. Soru güvenliği için saatlerce okuldan ayrılmadık. ÖSYM bu emeğe karşılık eksik ücret yatırdı. Seneye gözetmen öğretmen hiç bulamazlar. Sınavları artık imamlar yapar” dedi.