İmam hatiplere kayıt baskısı

Üniversite sınavında imam hatip liselerinin ilk 4 binde 500 öğrenci çıkardığını ve çok başarılı olduğunu söyleyen Bilal Erdoğan’ı, resmi yerleştirme sonuçları doğrulamıyor. İmam hatip ortaokulu mezunlarının bile yüzde 47.5’i imam hatip liselerini tercih etmedi.

Sultan UÇAR

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İlim Yayma Cemiyeti Mütevelli Heyet Başkanı Bilal Erdoğan, önceki gün 19. İmam Hatipliler Kurultayı'nda, Türkiye'deki her 8 öğrenciden birinin, ‘başarısı' nedeniyle imam hatip liselerini tercih ettiğini söyledi. Erdoğan, üniversite sınavında sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil puan türlerinde ilk 4 bine giren 500 öğrencinin de İHL kökenli olduğunu anlattı.

MEB'in 2022 LGS yerleştirme sonuçları Bilal Erdoğan'ı doğrulamadı. 2022 LGS'de, 1 milyon 8 bin 131 öğrenci tercih yaptı. İmam hatip ortaokulu mezunlarının yüzde 47.5'i imam hatip liselerini tercih etmedi. Sınavla yerleşen 35 bin 312 imam hatip ortaokulu mezunundan 20 bin 272'si İHL, 5 bin 419'u Anadolu, 3 bin 643'ü fen ve 900'ü sosyal bilimler liselerine kayıt yaptırdı.

YKS BAŞARISI DÜŞÜK

2022 YKS'de ise puanı en düşük 81 okuldan 25'ini İHL, 54'ünü meslek, 2'sini ise çok programlı liseler oluşturdu. En yüksek puanlı 85 liseden sadece 1'i İHL iken, 81'i fen lisesi. 2022 LGS'de sadece 30 İHL, yerleştirmede 400 puanı geçebildi. 400 puanı geçen İHL oranı yüzde 7.2'de kalırken, imam hatip ortaokulu öğrencilerinin yüzde 92.8'i 400 puanın altında kaldı.

GERÇEK GİZLENİYOR

İmam hatip liselerinin tercih edilmesi için 2022 YKS sonuçlarıyla ilgili MEB'de sadece Din Öğretimi Genel Müdürlüğü açıklama yaptı. İlk 100'de 57 İHL'li olduğu belirtilirken, derece yaptığı iddia edilen İHL'lerin TYT mi? AYT mi? Sayısal, Sözel, EA ve Dil puanında ilk 500'de olup olmadıkları gizlendi. MEB, fen lisesi gibi diğer lise türlerinin başarısıyla ilgili susarak, İHL'ler başarılı gösteriliyor.

YOKSULSAN OKUMA (!)

LGS'de yerel yerleştirmede 5 tercih hakkı verildi. 3 Anadolu lisesi yazan veli, 5 tercihi de kullanırsa eğer kalan 2 okulu İHL veya meslek lisesi yazmak zorunda bırakıldı. Liselere yerel yerleştirmede tercih 3'e indirildiği ikinci yerleştirmede bu kez, aynı türden 2 okul seçme hakkı verilirken 3. tercihin, meslek lisesi veya İHL'den yana yapılması şartı var. Özel okula verecek parası olan, çocuğunu İHL baskısından kurtarıyor.

BU ÇOCUKLAR NEREYE GİDECEK?

12 Eylül Pazartesi günü okullar açılacak. 8. sınıfı bitirip, ortaöğretime hâlâ kayıtsız binlerce öğrenci ortada kaldı. İlçe MEM Kayıt Komisyonları, velileri İHL'lere kayıt için ikna etmeye çalışıyor. Böylece İHL'lerin boş kontenjan sorunu çözülmeye çalışılıyor. Yerel yerleşmede İHL ve meslek lisesi dışında tercihi olan 2 okula giremeyen 13 yaşındaki öğrenciler, açık öğretime gönderilip, örgün öğretim dışına itilecek.