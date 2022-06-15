KPSS geç başvuru günü! KPSS geç başvuru ücreti ne kadar?
Memur olma hayali ile KPSS çalışmaları yürüten adaylar için son fırsat niteliği taşıyan KPSS geç başvurusu bugün itibariyle gerçekleştirilecek. Adaylar KPSS Lisans, KPSS ÖABT VE KPSS Alan Bilgisi için geç başvuru yapabilecek. KPSS geç başvuru ücreti olarak adayların KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri sınav ücreti için 172,5 lira, KPSS Alan Bilgisi sınav ücreti için 120 lira, KPSS ÖABT sınav ücreti için 172,5 lira yatırması gerekiyor.
KPSS sınavı için başvuru yapmayan adaylar, geç başvuru günlerinde işlemlerini tamamlayabilecek. Geç başvurularda sınav ücreti yüzde 50 artırımlı olarak ödeniyor. Peki 2022 KPSS geç başvurusu nasıl yapılır?
KPSS GEÇ BAŞVURU ÜCRETLERİ NE KADAR?
Geç Başvuru Günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, %50 artırımlı olarak 15-16 Haziran 2022 tarihlerinde ödenir.
KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 172,5 TL
KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 120 TL
ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 172,5 TL
KPSS SINAV BAŞVURUSU NE ZAMAN?
KPSS LİSANS: KPSS Alan Bilgisi, KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi sınav geç başvurusu 15.06.2022 ile 16.06.2022 tarihileri arasında yapılacak.
KPSS ORTAÖĞRETİM: KPSS Ortaöğretim başvurusu 01.09.2022 ile 13.09.2022 tarihleri arasında yapılacak.
KPSS ÖNLİSANS: KPSS önlisans başvurusu 03.08.2022 ile 15.08.2022 arasında yapılacak.
KPSS 2022 NE ZAMAN?
– KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 31 Temmuz’da yapılacak.
– KPSS Alan Bilgisi oturumu 6-7 Ağustos’ta yapılacak.
– KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 14 Ağustos’ta yapılacak.
– EKPSS 24 Nisan’da yapılacak.
– KPSS Önlisans 2 Ekim’de yapılacak.
– KPSS Ortaöğretim 6 Kasım’da yapılacak.
– KPSS DHBT 27 Kasım’da yapılacak.
KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS LİSANS: KPSS Alan Bilgisi, KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi sınav sonuçları 2 Eylül’de açıklanacak.
KPSS ORTAÖĞRETİM: KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları 1 Aralık’ta açıklanacak.
KPSS ÖNLİSANS: KPSS önlisans sonuçları 27 Ekim tarihinde açıklanacak.