KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı! KPSS tercih sonuçları sorgulama sayfası…

KPSS kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar, KPSS yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebiliyor. KPSS tercih sonuçlarına göre toplam 111 bin 317 kişi tercih yaparken, yerleşen sayısı 2.380 oldu.

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KPSS tercih sonuçları açıklandı. https://sonuc.osym.gov.tr adresinden heyecanla beklenen yerleştirme sonuçları duyuruldu. Tercih yapan adaylar TC kimlik numarası ve şifre ile sorgulama yapabilir. Sorgulama için aşağıdaki bağlantı linkini kullanabilirsiniz. İşte sonuç ekranı…

KPSS YERLEŞTİRME SONUÇLARI

KPSS TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

22 – 29 Aralık 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2021/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr sayfasından sorgulanabilir.