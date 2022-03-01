KYK burs ne kadar oldu? KYK bursu zammı mı geldi?

Üniversite eğitimi sırasında maddi olarak destek almak isteyen öğrencilere verilen KYK burs ve öğrenim kredisi zamlandı. Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KYK bursunun zamlanarak aylık 750 liradan bin 250 liraya çıkarıldığını duyurdu.

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Bu yıl öğrenim kredisi ve bursu almaya hak kazanan öğrenciler kredi ve bursu zamlı olarak alacak. 2021-2022 öğrenim yılı burs ve kredi miktarına yapılan zam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı.

KYK BURSU NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

– “Lisans öğrencilerine verdiğimiz aylık 750 liralık bursu yüzde 67'lik artışla bin 250 liraya çıkarıyoruz.”

– “Aynı şekilde başarı performanslarına göre bundan böyle TÜBİTAK’tan yüksek lisans öğrencileri 3 bin lira ile 4,250 lira, doktora öğrencileri 5 bin 500 ile 7 bin 500 arası, doktora sonrası araştırmacılar ise 7 bin 500 ile 10 bin arasına kadar aylık burs alabileceklerdir.”

KYK ÖĞRENİM KREDİSİ NEDİR?

Yüksek öğrenim gören T.C. vatandaşı öğrencileri maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının normal öğrenimi süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır. Öğrenim kredisi borcu; öğrenciye normal öğrenimi süresince verilen miktarlara Türkiye İstatistik Kurumu Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak, hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir.

KYK BURS NEDİR?

Yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine göre karşılıksız verilen paradır.