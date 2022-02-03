MSÜ başvuru ücreti ne kadar? MSÜ başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler?

MSÜ başvurusu 13 Ocak'tan bu yana devam ediyor, başvuru 9 Şubat tarihinde sona erecek. MSÜ başvuru ücreti 130 lira olarak belirlendi. MSÜ sınavı 27 Mart tarihinde merkezi olarak uygulanacak. MSÜ başvurusu gerçekleştiren adayların MSÜ sınavı yanı sıra TYT ve AYT sınavlarına katılım sağlaması gerekiyor.

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Bünyesinde, harp okulları, meslek yüksekokulları ve enstitüler yer alan Milli Savunma Üniversitesi yani MSÜ her yıl bünyesine sınavla öğrenci kabul ediyor. MSÜ sınavı için başvuru süreci başladı. MSÜ sınavı 27 Mart tarihinde merkezi olarak uygulanacak.

MSÜ BAŞVURU EKRANI

MSÜ BAŞVURU KILAVUZU

MSÜ BAŞVURULAR NE ZAMAN?

MSÜ başvuruları 13 Ocak tarihinde başlayacak ve 9 Şubat’ta sona erecek. Geç başvuru günü ise 22 Şubat olarak açıklandı.

MSÜ SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

MSÜ 2021 yılında 27 Mart tarihinde merkezi olarak uygulanacak. Sonuçlar 14 Nisan’da erişime açılacak.

MSÜ SINAV BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

MSÜ sınav başvuru ücreti 2022 yılı için 130 TL olarak belirlendi. Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, %50 artırımlı olacak.

MSÜ SINAVI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden) yapacaklardır.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.

MSÜ İÇİN TYT VE AYT SINAVINA KATILMAK GEREKİYOR

2022-MSÜ’ye başvuran adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları 2'nci Seçim Aşamalarına katılabilmeleri için ayrıca, Başkanlığımızca 18-19 Haziran 2022 tarihlerinde uygulanacak olan ve başvuruları 11 Şubat – 07 Mart 2022 tarihleri arasında yapılacak 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2022-YKS) başvurularını yapmaları ve Harp Okulları için, 2022 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile 2022-YKS'nin 2. Oturumu olan Alan Yeterlilik Testlerine (AYT); Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2022-YKS 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeleri gerekmektedir.

MSÜ NEDİR?

Milli Savunma Üniversitesi, 31 Temmuz 2016 tarihinde Millî Savunma Bakanlığı’na bağlı olarak kurulan askerî yükseköğretim kurumu.12 Şubat 2017 tarihinde Hava Harp Okulunda yapılan törenle üniversitede eğitim ve öğretime başlanmıştır.

Üniversite bünyesinde Ankara’da Kara Harp Okulu, Tuzla’da Deniz Harp Okulu, Yeşilköy’de Hava Harp Okulu, Balıkesir’de Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu, Yalova’da Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu, İzmir’de Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu, Ankara’da Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu, Kara, Hava ve Deniz Harp Enstitüleri, Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü, Müşterek Harp Enstitüsü, Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsü, Alparslan Savunma Birimleri Enstitüsü, Barbaros Deniz Bilimleri ve Mühendisliği Enstitüsü, Hezarfen Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü ve Milli Savunma ve Güvenlik Enstitüsü yer alıyor.