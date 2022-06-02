Öğretim görevlisi alımında dikkat çeken kriterler

Bursa Uludağ Üniversitesinin öğretim görevlisi alımı ilanında istenilen kriterler dikkat çekti. İlanda, İktisat Bölümü için, 'İslam Ekonomisi', Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü için de, 'İslami Davranışsal Finans' şartı arandı.

Halil ATAŞ

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Bursa Uludağ Üniversitesinin öğretim görevlisi alımı ilanında bazı bölümlerde istenilen kriterler dikkat çekti.

İKTİSAT BÖLÜMÜNE ‘İSLAM EKONOMİSİ’, SOSYAL BİLİMLERE ‘FAİZSİZ SATINALMA’

Bursa Uludağ Üniversitesi, 1 Haziran’da öğretim görevlisi alımı için ilana çıktı. İlandaki bazı bölümlerde aranan şartlar şu şekilde açıklandı:

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümüne, ‘Doktorasını İslam Ekonomisi ve Finansı alanında yapmış olmak. İslam iktisadı ve İslami mikrofinans konularında yayınlar yapmış olmak.’

Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Bölümüne, ‘Doktora derecesini İşletme Alanında almış olmak, Faizsiz Finansal Ürünleri Satın Alma Davranışı, İslami Davranışsal Finans, Katılım Bankaları, Finansal Okuryazarlık ve Finansal Refah üzerine çalışmaları olmak.’